  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۳

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا در تماس تلفنی درخصوص مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و «آنتونیو تاجانی» وزیر خارجه ایتالیا عصر امروز (چهارشنبه) در تماس تلفنی در خصوص مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد گفتگو و تبادل نظر کردند.

در این تماس، وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا با اشاره به اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقه، بر بهره‌گیری از فرصت ایجادشده در چارچوب این یادداشت تفاهم برای تحکیم صلح و تقویت همکاری میان کشورهای منطقه تأکید کردند.

طرفین همچنین درباره پیگیری برخی موضوعات مرتبط با روابط دوجانبه توافق کردند.

کد مطلب 6863714

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها