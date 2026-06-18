به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شهباز شریف با اشاره به نقش اسلام‌آباد در این روند گفت: رؤسای جمهور آمریکا و ایران یادداشت تفاهم را همان‌گونه که من به‌عنوان میانجی تصویب کرده بودم، امضا کردند.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین تأکید کرد که یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بلافاصله وارد مرحله اجرا خواهد شد.

به گفته وی، در گام نخست، ایران تنگه هرمز را فوراً بازگشایی خواهد کرد و در مقابل، آمریکا نیز به‌طور مستقیم محاصره دریایی را لغو می‌کند.

وی در ادامه از نقش قطر در پیشبرد این توافق قدردانی کرد و گفت: مایلم به‌طور ویژه از تلاش‌های صادقانه و مشارکت سازنده رهبری قطر در کمک به دستیابی به این مرحله قدردانی کنم.

نخست‌وزیر پاکستان همچنین مدعی شد که پایبندی دونالد ترامپ به دیپلماسی و ترجیح او به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز، به پایان یافتن این درگیری کمک کرده است.