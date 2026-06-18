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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۴

صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم

صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم

خمین- در این ویدئو صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6863791

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