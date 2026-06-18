https://mehrnews.com/x3cmKp ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۴ کد مطلب 6863791 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۴ صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم خمین- در این ویدئو صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6863791 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و نهمین شب قرار عاشقی میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی و دومین شب محرم اجتماع صد و هشتم مردم ساوه همزمان با دومین شب محرمالحرام برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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