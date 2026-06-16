https://mehrnews.com/x3cmfc ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱ کد مطلب 6862606 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۱ اجتماع صد و هشتم مردم ساوه همزمان با دومین شب محرمالحرام ساوه- در این ویدئو اجتماع صد و هشتم مردم ساوه همزمان با دومین شب محرمالحرام را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6862606 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم برچسبها ساوه تجمع مردمی ماه محرم و صفر
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