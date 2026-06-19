https://mehrnews.com/x3cmZZ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۲ کد مطلب 6864458 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۲ صد و دهمین شب تجمع حسینی مردم مهاجران همزمان با شب چهارم محرم مهاجران- در این ویدئو صد و دهمین شب تجمع حسینی مردم مهاجران همزمان با شب چهارم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6864458 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در شب صد و دهم بیعت با رهبری صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی برچسبها مهاجران ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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