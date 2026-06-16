https://mehrnews.com/x3cmf9 ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲ کد مطلب 6862604 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۲ میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی و دومین شب محرم خمین- در این ویدئو میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی همزمان با دومین شب محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6862604 کپی شد مطالب مرتبط صد و هشتمین طنین حماسه مردم دیار آفتاب در شب دوم محرم صد وهفتمین شب لبیک مردم ولایی خمین به رهبر انقلاب اسلامی اجتماع حماسی مردم ساوه در شب صد و هفتم اقتدار مصادف با شب اول محرم برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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