https://mehrnews.com/x3cmZz ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۵ کد مطلب 6864437 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۵ شور حسینی در صد و دهمین تجمع شبانه مردم خمین خمین- در این ویدئو شور حسینی در صد و دهمین تجمع شبانه مردم خمین را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6864437 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در شب صد و دهم بیعت با رهبری صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی برچسبها خمین ماه محرم و صفر تجمع مردمی
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