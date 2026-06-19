https://mehrnews.com/x3cmZV ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۴ کد مطلب 6864454 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۴ تجلی شور حسینی و حضور پرشور مردم آستانه در صد و دهمین شب ایستادگی محلات- در این ویدئو تجلی شور حسینی و حضور پرشور مردم آستانه در صد و دهمین شب ایستادگی را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6864454 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در شب صد و دهم بیعت با رهبری صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی برچسبها تجمع مردمی ماه محرم و صفر شهر آستانه
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