https://mehrnews.com/x3cmZL ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۵ کد مطلب 6864446 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۰۵ صد و دهمین شب استقامت مردم شازند همزمان با شب چهارم محرم شازند- در این ویدئو صد و دهمین شب استقامت مردم شازند همزمان با شب چهارم محرم را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6864446 کپی شد مطالب مرتبط ایستادگی و مقاومت مردم دیار آفتاب در شب صد و دهم بیعت با رهبری صد و نهمین تجمع حماسی مردم خمین با نوای یا حسین(ع) در شب سوم محرم یکصدو نهمین شب راهپیمایی مردم ساوه در بیعت از امامین انقلاب اسلامی برچسبها شازند تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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