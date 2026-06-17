https://mehrnews.com/x3cmJh ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ کد مطلب 6863737 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۸ شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و نهمین شب قرار عاشقی اراک- در این ویدئو شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و نهمین شب قرار عاشقی را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6863737 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم خمین در صد و هشتمی قرار عاشقی و دومین شب محرم اجتماع صد و هشتم مردم ساوه همزمان با دومین شب محرمالحرام تصاویری از حضور کودکان رشتی در شب سوم ماه محرم شکوه حضور مردم شازند در ایستگاه صد و هشتم بیعت با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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