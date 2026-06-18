معاون فرماندار گناوه: بافت سنتی در معابر روستایی جایگزین آسفالت شود

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی صبح پنجشنبه در بازدید از طرح های عمرانی بنیاد مسکن در روستای بینک با همراهی بخشدار مرکزی و مدیر بنیاد مسکن شهرستان افزود: در اجرای طرح‌های بهسازی روستایی باید به جای گسترش آسفالت در کوچه‌ها و معابر، از کف‌سازی و اجرای بافت سنتی متناسب با معماری و فرهنگ هر روستا استفاده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه بیان کرد: باید با بهره‌گیری از مصالح و طرح‌های متناسب با بافت بومی در روستاهای منطقه ، ضمن بهبود وضعیت تردد، سیمای روستاها نیز حفظ و تقویت شود.

خلیفه لیراوی ادامه داد: اجرای کف‌سازی، بهسازی و رنگ‌آمیزی دیوارها و فضاهای عمومی در قالب طرحی هماهنگ با هویت روستا، زمینه توسعه گردشگری روستایی را فراهم خواهد کرد.

اجرایی شدن طرح هادی روستای بینک

معاون فرماندار گناوه به اجرایی شدن طرح هادی روستای بینک اشاره کرد و اظهار داشت: این روستا به دلیل ظرفیت‌های گردشگری می‌تواند به عنوان پایلوت اجرای معابر با بافت سنتی انتخاب شود تا الگویی مناسب برای سایر روستاهای شهرستان باشد.

وی در خصوص طرح هادی روستای بینک‌ خاطرنشان کرد: با استفاده از اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنعت نفت، مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برای اجرای طرح هادی روستای بینک اختصاص یافته که این اعتبار برای بهسازی معابر، کف‌سازی، رنگ‌آمیزی و زیباسازی دیوارها و فضاهای عمومی روستا که همخوانی با بافت روستا دارد، هزینه خواهد شد.

معاون فرماندار گناوه گفت: در اجرای این طرح، مسیرهای منتهی به مسجد و معابر دارای بافت سنتی روستا در اولویت قرار دارند و بصورت کف‌سازی متناسب با معماری و هویت منطقه انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم با اجرای این طرح در روستای بینک، به عنوان الگویی مناسب برای سایر روستاهای شهرستان شود تا هویت فرهنگی و گردشگری روستاها نیز حفظ و تقویت شود.