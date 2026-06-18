تقویم محرم در ایلام؛ از مراسم شیرخوارگان تا تجمع کودکان عاشورایی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: ماه محرم امسال در شهرستان ایلام نیز چون سال‌های گذشته با شکوه و عظمتی خاص برگزار می‌شود و مردم ولایتمدار این شهرستان با حضور پرشور خود در مراسم سوگواری، بار دیگر ارادت خالصانه خود را به سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به نمایش می‌گذارند.

در آستانه ماه محرم، هیئت‌های مذهبی، مساجد و حسینیه‌های شهرستان ایلام برنامه‌های عزاداری خود را اعلام کرده‌اند و از نخستین شب محرم تا پایان ماه صفر، مراسم مختلفی از جمله سینه‌زنی، زنجیرزنی، روضه‌خوانی، تعزیه و سخنرانی در نقاط مختلف این شهرستان برگزار می‌شود.

گزارش پیش‌رو، نگاهی دارد به برنامه‌ها و آیین‌های عزاداری محرم و صفر در شهرستان ایلام؛ مراسمی که با عشق و ارادت مردم این دیار به خاندان عصمت و طهارت، رنگ و بویی دیگر دارد.

تقویم مراسم های مختلف محرم در شهرستان ایلام

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: هم‌اکنون ۱۵۰ هیئت مذهبی در سطح شهرستان ایلام فعال هستند و بخش قابل توجهی از این هیئت‌ها از امشب برنامه‌های عزاداری خود را در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و حتی کنار خیابان‌ها آغاز کرده‌اند.

سید ابوالقاسم حسینی افزود: مراسم شیرخوارگان حسینی به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره حضرت علی‌اصغر (ع)، طفل شیرخوار امام حسین (ع)، در جمعه اول محرم و همزمان با سراسر کشور در مصلی بزرگ ایلام برگزار می‌شود و مادران با کودکان شیرخوار خود در این مراسم معنوی حضور می‌یابند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایلام با اشاره به برنامه‌های ویژه ایام محرم تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، از امشب و هم‌زمان با نخستین شب محرم، عزاداری‌ها در هیئت‌ها، مساجد و معابر عمومی آغاز شده است و انتظار داریم از شب‌های پنجم و ششم محرم به بعد، دسته‌های عزاداری به صورت گسترده در خیابان‌ها حضور یابند.

حسینی ادامه داد: امسال با توجه به شرایط خاص و استقبال بی‌نظیر مردم، پیش‌بینی می‌شود دسته‌روی‌های عزاداری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود و شور و حال عاشورایی در کوچه و خیابان‌های شهرستان ایلام جاری گردد.

وی با اشاره به حضور هیئت‌های عرب‌زبان در این شهرستان گفت: چند هیئت عرب نیز هر ساله با شکوه تمام دسته‌روی‌های مفصلی در میدان‌های اصلی شهر برگزار می‌کنند که جلوهای از وحدت و همدلی اقوام مختلف در سوگ اباعبدالله الحسین (ع) است و امسال نیز این هیئت‌ها با برنامه‌ریزی منسجم، حضور پرشوری خواهند داشت.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ایلام در ادامه به برنامه‌های روز تاسوعا و عاشورا اشاره کرد و گفت: در این دو روز بزرگ، دسته‌روی‌های عزاداری در خیابان‌های اصلی شهر برگزار می‌شود و تمامی دسته‌ها در نهایت به میدان‌های مرکزی شهر ختم می‌شوند تا حماسه‌ای حسینی خلق شود و ارادت مردم به سیدالشهدا (ع) به نمایش درآید.

حسینی خاطرنشان کرد: مراسم شام غریبان نیز با حضور گسترده عزاداران در میدان‌های اصلی و خیابان‌های منتهی به میدان برگزار می‌شود و این مراسم که یادآور شب غربت اسرای کربلاست، هر ساله با شور و حالی وصف‌ناشدنی و چشمانی اشکبار برگزار می‌گردد.

وی در پایان تأکید کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه و منسجم مراسم محرم و صفر در شهرستان ایلام اندیشیده شده است و امیدواریم امسال نیز شاهد حضور پرشور مردم ولایتمدار و عزادار در سوگ سالار شهیدان باشیم.

برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در ایلام

همزمان با سراسر کشور؛ مراسم شیرخوارگان حسینی رأس ساعت ۸:۳۰ صبح جمعه( ۲۹ خردادماه ۱۴۰۵ ) در سطح استان ایلام برگزار می‌شود.

این مراسم در استان ایلام در بسیاری از نقاط شهری و روستایی نیز برگزار می‌گردد.

مراسم شهر ایلام نیز همانند سال‌های گذشته رأس ساعت ۸ صبح جمعه ۲۹ خرداد با حضور شیرزنان ایلامی به همراه فرزندان شیرخواره، در مصلی امام خمینی (ره) ایلام برگزار می‌شود.

گردهمایی « کودکان عاشورایی» در ایلام

هم‌زمان با سومین روز از ماه محرم و روز بزرگداشت حضرت رقیه(س)، چهارمین دوره گردهمایی ملی «کودکان عاشورایی» با شعار«میهمانان کوچک امام حسین(ع)» در کانون استان ایلام به صورت هم زمان با تمامی مراکز و پایگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور برگزار می‌شود.

این مراسم در شهر ایلام پنج شنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۰ صبح در میدان میلاد جنب پمپ بنزین حسینی، مرکز فرهنگی هنری شماره یک ایلام برگزار می شود.

اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان ایلام

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام نیز اظهار کرد: در آستانه ماه محرم، ۴۰ نفر از مبلغان گروه جهادی «نسیم وصال مهر» استان قم به شهرستان‌های مختلف استان ایلام اعزام شدند.

حجت الاسلام علی رحیمی اضافه کرد: این مبلغان در طول دهه نخست ماه محرم در مساجد، حسینیه‌ها و تکایا به فعالیت‌های تبلیغی متناسب با این ایام می‌پردازند.

وی گفت: همچنین در ماه‌های محرم و صفر، بیش از ۲۰۰ مبلغ بومی و غیربومی در استان ایلام به فعالیت‌های تبلیغی مشغول خواهند بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام با تبیین راهبردهای محرم ۱۴۰۵، بر ضرورت تحول در رویکرد منبرهای حسینی و تبدیل هیئت‌ها به کانون‌های تربیت اجتماعی تأکید کرد و در تشریح سند راهبردی تبلیغ در ماه محرم، محور اصلی فعالیت‌های امسال را آرایش جدید در نبرد شناختی و جنگ روایت‌ها دانست و اظهار داشت: در شرایط کنونی، منبر محرم نباید صرفاً به بیان مباحث عاطفی محدود شود، بلکه باید با تکیه بر معارف قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام، قدرت تحلیل و جهت‌دهی فکری به جامعه را داشته باشد.

حجت الاسلام علی رحیمی با اشاره به اهمیت مخاطب‌شناسی در تبلیغ دینی تصریح کرد: مبلغان موفق کسانی هستند که ضمن ترجمه دقیق معارف عاشورا به زبان کاربردی و قابل‌فهم برای اقشار مختلف، در برابر شبهات و فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن، نقش روشنگرانه ایفا کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی ایلام با تأکید بر تغییر نقش مردم در مجالس دینی، خاطرنشان کرد: مردم نباید تنها شنونده مجالس باشند؛ بلکه باید به کنشگران عرصه تبیین و روشنگری تبدیل شوند و هیئت‌های مذهبی نیز می‌توانند فراتر از عزاداری، به پایگاه‌های تربیت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در جامعه تبدیل گردند.

حجت‌الاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت ایمان عمیق و امید معقول را اولویت اصلی سخنرانان دانست و افزود: مبلغان باید از هرگونه سخن تفرقه‌افکن یا یأس‌آور پرهیز کرده و تمامی ظرفیت‌های ماه محرم را در مسیر افزایش همدلی، وحدت و انسجام اجتماعی به کار گیرند.

وی در پایان، اخلاص، ارتباط صمیمی با آحاد مردم و توجه به اقتضائات فرهنگی مناطق مختلف را لازمه موفقیت مبلغان در تعمیق باورهای دینی و ترویج فرهنگ حسینی در محرم امسال برشمرد.