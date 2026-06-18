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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

۹۰ نقطه آذربایجان غربی میزبان آیین شیرخوارگان حسینی است

۹۰ نقطه آذربایجان غربی میزبان آیین شیرخوارگان حسینی است

ارومیه- مسئول مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در آذربایجان غربی گفت: امسال مراسم شیرخوارگان حسینی در ۹۰ نقطه در استان و ۲۸ نقطه ارومیه برگزار می شود.

امیر شجاع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مراسم همزمان با اولین جمعه ماه محرم به یاد طفل شهید شش ماهه دشت کربلا ساعت ۸ صبح همزمان با سراسر کشور در سطح استان نیز برگزار می شود.

وی ادامه داد: برای برگزاری باشکوه و مناسب این مراسم لباس مخصوص کودکان شرکت کننده در این مراسم در محل های برگزاری مراسم در حسینیه ها ، مساجد، مصلی و ورزشگاه ها آماده توزیع است.

شجاع زاده اضافه کرد: مراسم محوری این آیین در ارومیه ساعت ۸ صبح در خیابان محراب، حسینیه اعظم برگزار می شود و در این مراسم ضمن سخنرانی، مداحی ، نذرنامه خوانی اجرا و بیانیه بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی قرائت می شود.

مسئول مجمع جهانی شیرخوارگان حسینی در آذربایجان غربی گفت: همچنین در این مراسم به یاد شهدای دانش آموز میناب و شهدای جنگ اخیر از خانواده شهدا قدردانی می شود.

وی با اشاره به این که انقلاب اسلامی با الگوگیری از سید الشهدا حضرت امام حسین ع پرچم مقاومت در برابر مستکبران عالم را در دست گرفته است گفت: امروز ما افتخار می کنیم که رهرو فرهنگ عاشورا هستیم و امروز فرهنگ امام حسین (ع) به یک فرهنگ جهانی تبدیل شده است.

شجاع زاده ادامه داد: سلماس در ۸ نقطه میزبان آیین سوگواری شیرخوارگان حسینی است و مراسم محوری در خیابان ورزش مسجد فاطمه زهرا(س) برگزار می شود.

وی گفت: در شهرستان خوی شهر دارالمومنین نیز در بلوار ۱۵ خرداد استادیوم شهید چمران، در شهرستان های ماکو مصلی امام خمینی(ره) ، میاندوآب مصلی امام خمینی (ه) و شاهین دژمسجد جامع حضرت رسول اکرم(ص) ساعت صبح آیین شیرخوارگان حسینی در روز جمعه برگزار می شود.

کد مطلب 6864014

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