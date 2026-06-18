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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۵

اذعان اسرائیل به تلفات سنگین در لبنان/حزب الله افسران ارشد را شکار کرد

اذعان اسرائیل به تلفات سنگین در لبنان/حزب الله افسران ارشد را شکار کرد

ارتش رژیم صهیونیستی با اذعان به هلاکت یکی از افسران لشکر ۳۶ در جنوب لبنان،‌ از زخمی شدن جانشین فرمانده این لشکر با درجه سرهنگ و یک فرمانده تیپ لجستیک نظامیان اشغالگر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه اطلاع رسانی مقاومت، رژیم صهیونیستی به تلفات سنگین در میان نظامیانش در جبهه جنوب لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته اذعان کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اجازه انتشار خبر کشته شدن «الکساندر فیلین» یکی از نیروهای لشکر ۳۶ با درجه گروهبان یکم بر اثر انفجار بمب در منطقه لیتانی داده شد.

همچنین معاون فرمانده لشکر ۳۶ ارتش اشغالگر با درجه سرهنگ و فرمانده گردان تیپ لجستیک ۵۵۶ و یکی از نیروهای احتیاط نیز دچار جراحت متوسط شده اند. در این حادثه یک افسر، دو نظامی احتیاط مرد و یک نظامی احتیاط زن نیز دچار جراحات خفیف شدند.

کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد حادثه ای که در آن یک نظامی اسرائیلی کشته شد و ۷ نظامی دیگر از جمله جانشین فرمانده لشکر ۳۶ زخمی شدند، ساعت ۵ عصر روز چهارشنبه در روستای الطیبه در جنوب لبنان اتفاق افتاد و ارزیابی ها نشان می دهد که نیروهای حزب الله به این روستا نفوذ کردند و مسیر کاروان نظامیان اسرائیلی را بمب گذاری کردند.

این حادثه سخت برای نظامیان اشغالگر، تنها چند ساعت پس از زخمی شدن ۵ نظامی دیگر در پی حمله حزب الله با دو پهپاد انفجاری به یک یگان نظامی و نیروهای امدادرسان به این یگان اتفاق افتاد و حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است.

یک رسانه عبری هم گزارش داد: حزب الله افسران ارشد اسرائیلی را در لبنان شکار کرد.

کد مطلب 6863879

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