به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ملاقات دوجانبه معاون وزیر اقتصاد با معاون وزیر اقتصاد پاکستان در حاشیه اجلاس بانک توسعه اسلامی برگزار شد. مهدی حیدری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری خارجی در این دیدار با اشاره به تعدد برنامه‌ها و موضوعات در دستورکار با طرف پاکستانی گفت: مهمترین مسئله در افزایش همکاری اقتصادی وجود بسترهای بانکی است. علیرغم تحولات اخیر و امکان گشایش های بیشتر، روابط دوجانبه اقتصادی ما نباید متاثر از عوامل بیرونی باشد. ظرفیت مناسبی در چابهار برای سرمایه گذاری و حضور اتباع پاکستان وجود دارد.

همچنین اقدامات قابل توجهی برای ایجاد منطقه آزاد مشترک شکل گرفته و بستر برای حضور فعالان اقتصادی فراهم شده است.

ساجد منظور اسدی نیز با اشاره به روابط برادرانه و تاریخی بین دو کشور تاکید نمود دولت پاکستان همواره حامی و همراه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت بازارچه های مرزی بین دو کشور و وجود زمینه های مختلف برای همکاری طرفین، تاکید نمود موضوعات باید در یک چارچوب منسجم پیگیری شود.

او با اشاره به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تفاهمات بین طرفین اعلام نمود برای پیشبرد موضوعات مورد توافق آمادگی داریم.

در ادامه حیدری با تاکید بر ضرورت استفاده از تمام ظرفیتهای موجود از جمله شرکت مشترک سرمایه‌گذاری افزود: محورهای مورد توافق در قالب دستورکار اجرایی تدوین و به طرف پاکستانی ارایه خواهد شد.

وی در پایان با در نظر داشتن ظرفیت شرکتهای پیمانکار ایرانی و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی، بر آمادگی دولت برای ارائه ضمانتنامه حاکمیتی به منظور حمایت از شرکت‌های ایرانی برای حضور در پروژه‌های اقتصادی پاکستان تاکید کرد.

طرف پاکستانی ضمن استقبال از این موضوع، پیشنهاد نمود جلسه مجازی با شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی برگزار و بسترهای لازم برای همکاری فراهم گردد.

همچنین مقرر شد ظرفیت‌های تجارت کالایی و سرمایه‌گذاری از جمله در مناطق مرزی یکی از اولویت‌های برنامه همکاری دو کشور باشد.