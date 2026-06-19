به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار با یاد خداوند متعال و توصیه به پرهیز از گناه، رعایت حق‌الله و حق‌الناس و خودسازی معنوی، بر ضرورت طاعت الهی به‌عنوان مسیر دستیابی به کمال انسانی تأکید کرد.

امام جمعه چابهار در ابتدای سخنان خود، دوری از هرگونه انحراف و معصیت را نخستین گام در مسیر رشد و تعالی انسان دانست.

وی با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به محضر امام عصر (عج)، ملت اسلام و عاشقان اهل‌بیت (ع)، اظهار داشت: امام حسین (ع) «مصباح الهدی» و «سفینه النجاة» است و در عصر حاضر که جامعه انسانی در معرض دنیاطلبی، هوای نفس و بی‌بصیرتی قرار دارد، تنها راه نجات، تمسک به سیره حسینی است.

عاشورا؛ الگوی اصلاح و مقابله با انحراف

حجت الاسلام موسوی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا افزود: ملت ایران با برخورداری از الگوی حسینی، هرگز در گرداب فساد و انحراف غرق نخواهد شد و تاریخ نشان داده است جوامعی که به سمت ظلم و انحراف رفته‌اند، سرانجامی جز شکست نداشته‌اند.

وی تأکید کرد: محبت امام حسین (ع) همواره عامل رهایی ملت‌ها از مسیرهای باطل و حکومت‌های ناپایدار بوده است.

امام جمعه چابهار در ادامه با تبیین اهداف قیام عاشورا خاطرنشان کرد: هدف امام حسین (ع) نه صرفاً حکومت‌خواهی و نه شهادت‌طلبی فردی، بلکه اصلاح امت اسلامی، احیای امر به معروف و نهی از منکر و بازگرداندن اسلام به مسیر اصیل محمدی (ص) بود

وی افزود: آن حضرت در برابر کسانی قیام کرد که به نام دین، مرتکب ظلم، فساد و انحراف شده بودند و امروز نیز وظیفه جامعه اسلامی، ادامه همان مسیر اصلاح، آگاهی و مقابله با انحراف‌هاست.