به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ضرورت مدیریت هوشمند ترددها در ایام اربعین، عملیات احداث جاده اختصاصی بارانداز در پایانه مرزی چذابه با بهره‌گیری از توان و ماشین‌آلات راهداری آغاز شده است.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، دسترسی مستقیم خودروهای سنگین به بارانداز و جلوگیری از تداخل مسیرهای تجاری و مسافری است که در پیک ترافیک اربعین، نقشی حیاتی در کاهش گره‌های ترافیکی ایفا می‌کند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به ویژگی‌های این پروژه بیان کرد: این مسیر ۲.۵ کیلومتری به طور ویژه برای تردد ناوگان حمل‌ونقل کالاهای تجاری طراحی شده است.

خسروی ادامه داد: با ایجاد این مسیر اختصاصی، ضمن تسهیل فرآیند صادرات، تخلیه و بارگیری در بارانداز، شاهد افزایش امنیت تردد برای زائران حسینی خواهیم بود و از ازدحام ناوگان باری در مسیرهای اصلی زائران جلوگیری به عمل می‌آید.

وی در پایان تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، این پروژه پیش از آغاز رسمی مراسم اربعین حسینی به بهره‌برداری کامل می‌رسد تا شاهد روان‌سازی جریان تردد در این پایانه مرزی باشیم.