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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

مسیر اختصاصی تردد کالا در مرز چذابه احداث می‌شود

مسیر اختصاصی تردد کالا در مرز چذابه احداث می‌شود

اهواز - سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: عملیات احداث مسیر اختصاصی حمل کالا در چذابه به طول ۲.۵ کیلومتر با هدف جداسازی ترافیک تجاری از تردد زائران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ضرورت مدیریت هوشمند ترددها در ایام اربعین، عملیات احداث جاده اختصاصی بارانداز در پایانه مرزی چذابه با بهره‌گیری از توان و ماشین‌آلات راهداری آغاز شده است.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، دسترسی مستقیم خودروهای سنگین به بارانداز و جلوگیری از تداخل مسیرهای تجاری و مسافری است که در پیک ترافیک اربعین، نقشی حیاتی در کاهش گره‌های ترافیکی ایفا می‌کند.

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به ویژگی‌های این پروژه بیان کرد: این مسیر ۲.۵ کیلومتری به طور ویژه برای تردد ناوگان حمل‌ونقل کالاهای تجاری طراحی شده است.

خسروی ادامه داد: با ایجاد این مسیر اختصاصی، ضمن تسهیل فرآیند صادرات، تخلیه و بارگیری در بارانداز، شاهد افزایش امنیت تردد برای زائران حسینی خواهیم بود و از ازدحام ناوگان باری در مسیرهای اصلی زائران جلوگیری به عمل می‌آید.

وی در پایان تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی، این پروژه پیش از آغاز رسمی مراسم اربعین حسینی به بهره‌برداری کامل می‌رسد تا شاهد روان‌سازی جریان تردد در این پایانه مرزی باشیم.

کد مطلب 6863897

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