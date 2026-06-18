به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی صبح امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به ضرورت مدیریت هوشمند ترددها در ایام اربعین، عملیات احداث جاده اختصاصی بارانداز در پایانه مرزی چذابه با بهرهگیری از توان و ماشینآلات راهداری آغاز شده است.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این طرح، دسترسی مستقیم خودروهای سنگین به بارانداز و جلوگیری از تداخل مسیرهای تجاری و مسافری است که در پیک ترافیک اربعین، نقشی حیاتی در کاهش گرههای ترافیکی ایفا میکند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به ویژگیهای این پروژه بیان کرد: این مسیر ۲.۵ کیلومتری به طور ویژه برای تردد ناوگان حملونقل کالاهای تجاری طراحی شده است.
خسروی ادامه داد: با ایجاد این مسیر اختصاصی، ضمن تسهیل فرآیند صادرات، تخلیه و بارگیری در بارانداز، شاهد افزایش امنیت تردد برای زائران حسینی خواهیم بود و از ازدحام ناوگان باری در مسیرهای اصلی زائران جلوگیری به عمل میآید.
وی در پایان تصریح کرد: با تلاش شبانهروزی عوامل اجرایی، این پروژه پیش از آغاز رسمی مراسم اربعین حسینی به بهرهبرداری کامل میرسد تا شاهد روانسازی جریان تردد در این پایانه مرزی باشیم.
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