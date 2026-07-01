میثم پرهیخته در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای مجموعهای از طرحهای عمرانی در پایانه مرزی خسروی همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات با هدف ارتقای خدماترسانی به زائران از سوی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در حال اجرا است.
وی افزود: احداث پنج هزار مترمربع سایهبان جدید، تفکیک سالنهای ورود و خروج و همچنین رنگآمیزی بخشهای مختلف پایانه از مهمترین طرحهایی است که در آستانه اربعین در دست اجرا قرار دارد.
مدیر پایانه مرزی خسروی با اشاره به سایر پروژههای عمرانی این مجموعه گفت: احداث پارکسوار جدید در ضلع شرقی پایانه به مساحت هشت هکتار و ساخت ساختمان جدید محل استراحت رانندگان حوزه حملونقل نیز در حال انجام است.
پرهیخته ادامه داد: احداث سکوی نماز، اجرای طرحهای فضاسازی محیطی، ایجاد کانال جدید دفع آبهای سطحی و ساخت پل جدید در ورودی شرقی برای تسهیل تردد خودروها از دیگر اقدامات عمرانی پیشبینی شده در این پایانه است.
وی در پایان تأکید کرد: این پروژهها با هدف افزایش ظرفیت خدمات، بهبود رفاه زائران و تسهیل تردد در مرز خسروی تا پیش از آغاز موج سفرهای اربعین با سرعت در حال اجرا است.
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