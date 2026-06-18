به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست تقدیر از بازرسان و اعضای تیم‌های نظارتی این دادگستری، ضمن تسلیت ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعدبالله الحسین علیه السلام گفت در آستانه هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی است تا از بازرسان و تیم‌های نظارتی که در طی سال ۱۴۰۴ و خصوصا ایام فوق العاده جنگ‌های تحمیلی به امر نظارت بر شعب و سرکشی از مجتمع‌ها و حوزه‌های قضایی استان تهران پرداختند تقدیر و تشکر نماییم.

القاصی گفت: حضور بازرسان خصوصا در زمان تهاجم دشمن ضمن آنکه، روند رسیدگی و استمرار در خدمت رسانی در سطح استان مورد بازدید قرار گرفت، پیام خدا قوت و تشکر به قضات و کارکنانی بود که در شرایط جنگ تحمیلی و به صورت جهادی در حال خدمت بودند.

القاصی، ضمن تجلیل از عملکرد جهادی قضات و کارکنان، بر اهمیت و جایگاه خطیر مأموریت‌های نظارتی در ارتقای سلامت و کارآمدی دستگاه قضا تأکید کرد.

القاصی در این نشست با بیان اینکه مأموریت‌های نظارتی صرفاً یک فعالیت جانبی نیست، تصریح کرد: بازرسی و نظارت، مأموریتی هم‌تراز با وظایف اصلی قضایی است و نباید اجازه داد در سایه مشغله‌های کاری، از اهمیت و دقت آن کاسته شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه گزارش‌های بازرسی باید به عنوان یک ابزار «تصمیم‌ساز» در اختیار مدیریت قرار گیرد، اظهار داشت: هنر هیئت بازرسی این است که وضعیت عملکردی یک واحد قضایی را به‌گونه‌ای دقیق، جامع و کارشناسانه تبیین کند که مدیر مجموعه بتواند با اطمینان، بر اساس آن گزارش برای رفع چالش‌ها، کمبود نیرو، اصلاح فرآیندها و ارتقای خدمات تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: اگر گزارش‌های ارائه‌شده فاقد تحلیل آسیب‌شناسانه باشد، خروجی لازم را نخواهد داشت؛ هیئت‌های بازرسی باید علاوه بر بررسی‌های آماری، با ورود به پرونده‌ها و بررسی ماهیتی و شکلی، نقاط قوت و ضعف را دسته‌بندی و راهکارهای منطقی برای رفع نارسایی‌ها ارائه کنند.

القاصی با اشاره به ضرورت توجه به جنبه آموزشی در بازرسی‌ها، بیان کرد: بازرسی نباید تنها رویکرد مچ‌گیرانه داشته باشد، بلکه باید دارای «وصف آموزشی» باشد و همچنین همکارانی که برای بازرسی اعزام می‌شوند، باید به عنوان متخصصان و کارشناسان خبره، در همان جلسه جمع‌بندی با حضور قضات و کارکنان مجتمع، نکات لازم را جهت اصلاح امور و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها متذکر شوند.

وی افزود: بازرسان باید به‌گونه‌ای عمل کنند که در پایان مأموریت، مجموعه قضایی مورد بازرسی، اشراف کامل‌تری بر نقاط قوت و ضعف خود داشته باشد و راهکارهای اصلاحی را در عمل اجرا کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه با بیان اینکه فرد اعزامی به عنوان بازرس باید در حوزه مأموریتی خود از تسلط علمی و اجرایی کافی برخوردار باشد، تأکید کرد: شخصی که برای بازرسی انتخاب می‌شود باید به لحاظ تسلط بر قوانین و جریان امور، سرآمد باشد تا بتواند ضمن ارائه طریق و آموزش، کاستی‌های احتمالی را به‌درستی احصا کند.

القاصی بر پرهیز از رویکردهای تشریفاتی تأکید کرد و گفت: ارزیابی‌ها باید با دقت موشکافانه انجام شود؛ تطبیق آمار سیستم با پرونده‌های فیزیکی، بررسی وضعیت اجرای احکام و نظارت بر فرآیندهای دادرسی، نیازمند وقت‌گذاری دقیق است. اعضای هیئت بازرسی باید توجه داشته باشند که عملکرد آنان نیز همواره توسط همکاران در واحدهای قضایی ارزیابی می‌شود؛ لذا نوع برخورد، رعایت آداب و دقت در نظارت، بازتاب‌دهنده شأن و جایگاه نظارتی دادگستری کل استان تهران است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به ضرورت استانداردسازی در ارزیابی‌ها، خاطرنشان کرد: عملکرد همکاران در شرایط مختلف، از جمله در دوران‌های خاص و جنگی، باید با رویکردی منصفانه و مبتنی بر شاخص‌های قابل اندازه‌گیری بررسی شود.

وی تصریح کرد: کاربرگ‌های ارزیابی نباید کلیشه‌ای باشد؛ بلکه باید با شرح توصیفی دقیق، منعکس‌کننده واقعیات کاری، نظم و انضباط، شجاعت و استقلال قضایی و دلسوزی همکاران باشد؛ ایجاد انطباق بین امتیازات آماری و شرح توصیفی از الزامات یک گزارش متقن است که باید در تمامی تیم‌های بازرسی مورد توجه جدی قرار گیرد.

القاصی در پایان، با تقدیم لوح تقدیر از اهتمام و تلاش‌های بهنام باقری، معاون قضائی در امور نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران و تمامی روسا و اعضای تیم‌های نظارتی، ابراز امیدواری کرد که بازرسی‌ها منجر به کاهش اطاله دادرسی، تکریم ارباب‌رجوع، مقابله با مفاسد احتمالی و در نهایت ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.