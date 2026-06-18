اولویت پیگیری پرونده‌ های مهم و ملی قاچاق کالا و ارز در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر،هاشم پناهی در نشست کارگروه پرونده‌های مهم و ملی، با رضایت‌بخش توصیف کردن روند پیگیری پرونده‌ها اظهار کرد: ملاک ارزیابی دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نتایج حاصل از رسیدگی و پیگیری پرونده‌ها در سطح ملی و استانی است.

وی از دستگاه‌های کاشف خواست در پیگیری پرونده‌های مهم و ملی با قاطعیت و بدون هرگونه ملاحظه‌کاری عمل کنند و افزود: روند رسیدگی به این پرونده‌ها باید با جدیت دنبال شود.

دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با قدردانی از همکاری مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی، از تسریع در فرآیند رسیدگی، اجرای احکام و وصول جرائم پرونده مهم و ملی ۱۲ دستگاه خودرو به ارزش ۱۵۰میلیارد تومان در استان خبر داد.

پناهی در کشف پرونده مهم قاچاق بیش از ۳۶ میلیون لیتر سوخت در یکی از شهرستان‌های استان قدردانی کرد و گفت: به‌منظور صیانت از حقوق بیت‌المال، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسؤول، برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت را در دستور کار قرار داده‌اند.