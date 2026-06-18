حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای «تفاهمنامه اسلامآباد» میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را یک «موفقیت بزرگ ملی» توصیف کرد و گفت: این دستاورد را به ملت ایران، نیروهای مدافع کشور، رئیسجمهور، مقام معظم رهبری و تمامی دیپلماتهای فعال در این روند تبریک میگویم.
وی همچنین با قدردانی از نقشآفرینی دولت پاکستان و میانجیگری امیر قطر و تیم همراهش، افزود: این تفاهمنامه نمادی از پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و نشان داد که کشورمان توانسته به اهداف سیاسی خود دست یابد.
مرعشی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی این توافق را به دست آورد که با فشارهای سنگین، از جمله عملیاتهای نظامی و تحریمها مواجه بود، اما این فشارها نتوانست خللی در اراده ملت و مسئولان برای دفاع از کشور ایجاد کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با تقدیر از صبر و همراهی مردم در تحمل سختیهای جنگ و فشارهای اقتصادی، تأکید کرد: مردم ایران شایسته بالاترین احترام هستند و مسئولان باید به پاس این ایستادگی، با عزم جدیتری برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه کشور تلاش کنند.
وی با اشاره به آینده روند مذاکرات نیز گفت: تفاهمنامه اسلامآباد گام نخست و بسیار مهمی در مسیر حلوفصل مسائل است و انتظار میرود در ادامه، با پیشبرد مذاکرات، زمینه رفع تحریمها و بهبود شرایط اقتصادی فراهم شود.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، کشور به سمت ثبات بیشتر و آرامش اقتصادی برای مردم حرکت کند.
دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت: تفاهمنامه اسلامآباد نمادی از پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و نشان داد که کشورمان توانسته به اهداف سیاسی خود دست یابد.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای «تفاهمنامه اسلامآباد» میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را یک «موفقیت بزرگ ملی» توصیف کرد و گفت: این دستاورد را به ملت ایران، نیروهای مدافع کشور، رئیسجمهور، مقام معظم رهبری و تمامی دیپلماتهای فعال در این روند تبریک میگویم.
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