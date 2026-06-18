حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای «تفاهمنامه اسلام‌آباد» میان رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را یک «موفقیت بزرگ ملی» توصیف کرد و گفت: این دستاورد را به ملت ایران، نیروهای مدافع کشور، رئیس‌جمهور، مقام معظم رهبری و تمامی دیپلمات‌های فعال در این روند تبریک می‌گویم.



وی همچنین با قدردانی از نقش‌آفرینی دولت پاکستان و میانجی‌گری امیر قطر و تیم همراهش، افزود: این تفاهمنامه نمادی از پایداری و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است و نشان داد که کشورمان توانسته به اهداف سیاسی خود دست یابد.



مرعشی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در شرایطی این توافق را به دست آورد که با فشارهای سنگین، از جمله عملیات‌های نظامی و تحریم‌ها مواجه بود، اما این فشارها نتوانست خللی در اراده ملت و مسئولان برای دفاع از کشور ایجاد کند.



این تحلیلگر مسائل سیاسی با تقدیر از صبر و همراهی مردم در تحمل سختی‌های جنگ و فشارهای اقتصادی، تأکید کرد: مردم ایران شایسته بالاترین احترام هستند و مسئولان باید به پاس این ایستادگی، با عزم جدی‌تری برای حل مشکلات اقتصادی و توسعه کشور تلاش کنند.



وی با اشاره به آینده روند مذاکرات نیز گفت: تفاهمنامه اسلام‌آباد گام نخست و بسیار مهمی در مسیر حل‌وفصل مسائل است و انتظار می‌رود در ادامه، با پیشبرد مذاکرات، زمینه رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی فراهم شود.



دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند، کشور به سمت ثبات بیشتر و آرامش اقتصادی برای مردم حرکت کند.