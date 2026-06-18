به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو از امروز آغاز شده و متقاضیان میتوانند بدون نیاز به پرداخت وجه یا افتتاح حساب وکالتی، درخواست خود را در سامانه فروش اینترنتی این شرکت ثبت کنند.
در این مرحله از عرضه، فرآیند ثبت درخواست با هدف شناسایی متقاضیان و انجام اولویتبندی صورت میگیرد و هیچگونه وجهی در زمان ثبتنام از متقاضیان دریافت نمیشود.
بر اساس اعلام ایرانخودرو، تمامی متقاضیان اعم از متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده میتوانند در بازه زمانی تعیینشده نسبت به ثبت درخواست خرید اقدام کنند.
پس از پایان مهلت ثبت درخواست و انجام فرآیند اولویتبندی، متقاضیانی که در فهرست منتخبین قرار گیرند، برای واریز وجه و انعقاد قرارداد فراخوان خواهند شد.
در این دوره، محصولاتی از خانواده پژو ۲۰۷، تارا، دناپلاس، راناپلاس و سورن عرضه شده و موعد تحویل خودروها در طرح فروش فوری ۳۰ روز و در طرح فروش فوقالعاده ۹۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد خواهد بود.
متقاضیان میتوانند تا پایان روز جمعه ۲۹ خردادماه با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی ایرانخودرو به نشانی ikco.ir درخواست خرید خود را ثبت کنند.
نظر شما