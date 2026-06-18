به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی رضوی‌پور در مراسم عزاداری ماه محرم هیئت خادم‌الرضا علیه‌السلام قم با اشاره به استمرار نبرد جبهه حق و باطل در طول تاریخ اظهار کرد: آنچه امروز جهان اسلام با آن مواجه است، پدیده‌ای جدید نیست بلکه ادامه همان دشمنی تاریخی جریان باطل با جبهه حق است که از ابتدای خلقت و از زمان رویارویی ابلیس با اولیای الهی آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است.



وی با بیان اینکه دشمنی جبهه باطل دارای ابعاد و لایه‌های مختلفی است افزود: در طول تاریخ سه عرصه اصلی برای مقابله با جبهه حق وجود داشته است که شامل جنگ نظامی و امنیتی، جنگ اقتصادی و جنگ شناختی می‌شود.



سخنران مذهبی هیئت خادم‌الرضا (ع) ادامه داد: هر زمان دشمن در عرصه‌های نظامی و اقتصادی نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند، تمرکز خود را بر جنگ شناختی قرار داده است؛ جنگی که در آن تلاش می‌شود ذهن، باور، تحلیل و قدرت تشخیص مردم دچار آسیب شود.



وی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین بازوهای جریان باطل در این میدان، منافقان هستند، افرادی که در ظاهر خود را همراه و همسو با جبهه ایمان نشان می‌دهند اما در باطن با دشمنان دین همراه هستند و برای ضربه زدن به جبهه حق فعالیت می‌کنند.



رضوی‌پور افزود: قرآن کریم منافقان را کسانی معرفی می‌کند که در برابر مؤمنان اظهار ایمان می‌کنند، اما هنگامی که با سران و شیاطین خود خلوت می‌کنند، به تمسخر اهل ایمان می‌پردازند و همراهی خود را با جریان باطل اعلام می‌کنند.



منافقان برای جلوگیری از ابلاغ ولایت همه توان خود را به کار گرفتند



وی با اشاره به وقایع منتهی به واقعه غدیر خم گفت: هنگامی که برخی افراد از مأموریت مهم پیامبر اکرم (ص) برای اعلام ولایت و جانشینی امیرالمؤمنین علی (ع) آگاه شدند، تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از تحقق این فرمان الهی آغاز شد.



این سخنران مذهبی افزود: پس از آنکه نشانه‌هایی از این مأموریت بزرگ آشکار شد، جریان نفاق کوشید شرایطی ایجاد کند که مسلمانان پیش از رسیدن به غدیر متفرق شوند و جمعیت حاضر برای شنیدن پیام نهایی پیامبر کاهش یابد.



وی ادامه داد: گروهی از افراد مردم را به شتاب در بازگشت به شهرهای خود تشویق می‌کردند، برخی تلاش داشتند کاروان را متوقف کنند و عده‌ای نیز عمداً از حرکت اصلی عقب می‌ماندند تا انسجام جمعیت از بین برود.



رضوی‌پور با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) از ابتدا اجازه پراکندگی مسلمانان را نداده بودند اظهار کرد: رسول خدا (ص) بر ماندن همه مسلمانان تأکید داشتند، زیرا قرار بود مهم‌ترین مأموریت رسالت در حضور جمعیت عظیم مسلمانان ابلاغ شود.



وی افزود: هنگامی که برخی افراد پیشنهاد کردند بدون انتظار برای رسیدن همه حجاج، مسیر به سوی مدینه ادامه یابد، پیامبر اکرم (ص) با قاطعیت این پیشنهاد را رد کردند و فرمودند همه باید برای شنیدن این پیام حضور داشته باشند.



ایجاد اخلال در خطبه غدیر بخشی از جنگ شناختی بود



سخنران هیئت خادم‌الرضا (ع) با اشاره به شیوه‌های جریان نفاق در واقعه غدیر گفت: منافقان تنها به اقدامات پنهانی اکتفا نکردند بلکه تلاش داشتند جایگاه اجتماعی و معنوی پیامبر اکرم (ص) را در نگاه مردم تضعیف کنند.



وی افزود: در منابع تاریخی آمده است که برخی از این افراد در مسیر حرکت کاروان با تقلید نحوه راه رفتن یا سخن گفتن پیامبر، تلاش می‌کردند موجی از تمسخر و بی‌اعتنایی نسبت به شخصیت رسول خدا ایجاد کنند.



رضوی‌پور ادامه داد: هدف اصلی آنان این بود که اگر پیامبر سخنی مهم و سرنوشت‌ساز بیان کرد، مردم آن را با جدیت دنبال نکنند و تأثیر پیام کاهش یابد.



وی گفت: حتی هنگام ایراد خطبه غدیر نیز عده‌ای تصمیم گرفته بودند با ایجاد سر و صدا، همهمه و گفت‌وگوهای عمدی مانع شنیده شدن سخنان پیامبر شوند.



رضوی‌پور خاطرنشان کرد: با وجود این توطئه‌ها، پیامبر اکرم (ص) تدابیر لازم را اندیشیدند و افرادی را مأمور کردند تا سخنان ایشان را در میان جمعیت تکرار کنند تا هیچ‌کس از شنیدن پیام ولایت محروم نماند.



وی افزود: پس از پایان خطبه نیز پیامبر اکرم (ص) دستور دادند خیمه‌ای برای امیرالمؤمنین (ع) برپا شود تا مسلمانان به صورت فردی و گروهی با آن حضرت بیعت کنند و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت ویژه واقعه غدیر در تاریخ اسلام است.



سهم‌خواهی سیاسی و تهمت به پیامبر از نخستین واکنش‌های مخالفان ولایت بود



سخنران مذهبی هیئت خادم‌الرضا (ع) در بخش دیگری از سخنان خود به واکنش برخی افراد پس از اعلام ولایت اشاره کرد و گفت: جریان نفاق پس از مشاهده استقبال مسلمانان از فرمان پیامبر، تلاش کرد اصل ماجرا را زیر سؤال ببرد.



وی افزود: برخی افراد با طرح مطالبی درباره جایگاه و سهم سیاسی خود، نسبت به معرفی امیرالمؤمنین (ع) اعتراض کردند و حتی این شبهه را مطرح ساختند که این اقدام از سوی شخص پیامبر انجام شده است.



رضوی‌پور ادامه داد: پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به این ادعاها تصریح کردند که مسئله ولایت یک فرمان الهی است و هیچ نقشی از جانب شخص ایشان در اصل این انتخاب وجود ندارد.



وی با اشاره به ماجرای حارث بن نعمان فهری اظهار کرد: این فرد پس از اعتراض به موضوع ولایت و شنیدن پاسخ پیامبر، خواستار نزول عذاب الهی در صورت حقانیت این فرمان شد و بر اساس نقل‌های تاریخی، اندکی بعد گرفتار عذاب الهی شد.



رضوی‌پور تصریح کرد: قرآن کریم در آیات متعدد به موضوع ولایت و همچنین مخالفت برخی افراد با این حقیقت اشاره کرده و نشان داده است که مسئله ولایت در منظومه معارف اسلامی جایگاهی بی‌بدیل دارد.



وی افزود: بسیاری از احکام و فرائض دارای جایگزین یا امکان جبران هستند اما موضوع ولایت جایگاهی دارد که هیچ بدیلی برای آن قابل تصور نیست و از همین رو قرآن با ادبیاتی ویژه نسبت به آن سخن گفته است.



توطئه ترور پیامبر پس از غدیر ناکام ماند



وی در ادامه به ماجرای مشهور عقبه هرشا اشاره کرد و گفت: دشمنی جریان نفاق پس از واقعه غدیر پایان نیافت و آنان حتی تصمیم گرفتند پیامبر اکرم (ص) را به شهادت برسانند.



رضوی‌پور افزود: بر اساس گزارش‌های تاریخی، گروهی از منافقان در مسیر بازگشت کاروان به مدینه تصمیم گرفتند در منطقه‌ای کوهستانی با ایجاد حادثه برای مرکب پیامبر، زمینه شهادت آن حضرت را فراهم کنند.



وی ادامه داد: آنان تصور می‌کردند در تاریکی شب و در نقطه‌ای محدود می‌توانند نقشه خود را عملی کنند اما خداوند متعال از طریق وحی، پیامبر را از این توطئه آگاه ساخت.



سخنران هیئت خادم‌الرضا (ع) گفت: با هوشیاری پیامبر اکرم (ص) و امداد الهی، این نقشه شکست خورد و عاملان آن نیز شناسایی شدند اما پیامبر دستور دادند تا زمان مناسب از افشای نام آنان خودداری شود.



وی افزود: قرآن کریم نیز به این ماجرا اشاره کرده و از کسانی سخن گفته است که برای انجام کاری همت گماشتند اما به هدف خود نرسیدند.



دشمن امروز همان مسیر تاریخی را دنبال می‌کند



رضوی‌پور با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام اظهار کرد: شیوه‌های جریان باطل در طول تاریخ تغییر چندانی نکرده است و همان روش‌هایی که در صدر اسلام برای مقابله با پیامبر و ولایت به کار گرفته می‌شد، امروز نیز در قالب‌های جدید دنبال می‌شود.



وی افزود: تهمت، تحریف، شایعه‌سازی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی و ایجاد تردید در باورهای مردم از جمله ابزارهایی است که دشمن همچنان از آنها بهره می‌گیرد.



سخنران مذهبی هیئت خادم‌الرضا (ع) تصریح کرد: جامعه مؤمنان برای عبور از این میدان نیازمند افزایش معرفت دینی، شناخت دقیق دشمن و استقامت در مسیر ولایت است.



وی ادامه داد: وعده الهی درباره اهل ایمان روشن است و خداوند به کسانی که بر مسیر حق و ولایت استقامت کنند، آرامش، نصرت و پیروزی عطا خواهد کرد.



برخی خواص پس از امیرالمؤمنین مسیر خود را تغییر دادند



وی با اشاره به نقش برخی چهره‌های شناخته‌شده در حوادث عاشورا گفت: یکی از عبرت‌های مهم تاریخ اسلام آن است که گاهی افراد دارای سابقه همراهی با جبهه حق نیز ممکن است در اثر دنیاطلبی دچار انحراف شوند.



رضوی‌پور افزود: در تاریخ عاشورا نمونه‌هایی وجود دارد که افرادی با سابقه حضور در کنار امیرالمؤمنین (ع)، بعدها در صف دشمنان اهل‌بیت (ع) قرار گرفتند و خسارت‌های سنگینی به جبهه حق وارد کردند.



وی با اشاره به زجر بن قیس جُعفی اظهار کرد: این فرد در مقاطعی از یاران و کارگزاران حکومت امیرالمؤمنین (ع) بود اما پس از شهادت آن حضرت مسیر دیگری را در پیش گرفت و در واقعه عاشورا در شمار دشمنان اهل‌بیت (ع) قرار گرفت.



سخنران هیئت خادم‌الرضا (ع) افزود: وی مسئولیت انتقال سرهای مطهر شهدا از کوفه به شام را بر عهده داشت و در جریان اسارت خاندان امام حسین (ع) رفتارهای خشونت‌آمیز و آزاردهنده‌ای از خود نشان داد.



مصائب حضرت رقیه (س) جلوه‌ای از مظلومیت خاندان سیدالشهدا(ع) بود



وی با اشاره به مصائب حضرت رقیه (س) گفت: این کودک خردسال پس از شهادت پدر بزرگوار خود با سختی‌ها و رنج‌های فراوانی مواجه شد و در مسیر اسارت مصائب سنگینی را تحمل کرد.



رضوی‌پور افزود: تشنگی، آوارگی، آتش گرفتن خیمه‌ها، اضطراب ناشی از حوادث روز عاشورا و دشواری‌های مسیر اسارت تنها بخشی از رنج‌هایی بود که بر خاندان امام حسین (ع) تحمیل شد.



وی اظهار کرد: نقل‌های تاریخی، صحنه‌های جانسوزی از رنج‌های حضرت رقیه (س) در مسیر اسارت روایت کرده‌اند که نشان‌دهنده عمق مظلومیت اهل‌بیت (ع) پس از واقعه عاشورا است.



سخنران مذهبی هیئت خادم‌الرضا (ع) در پایان تأکید کرد: شناخت جریان نفاق، عبرت گرفتن از حوادث صدر اسلام و حفظ پیوند با مکتب اهل‌بیت (ع) از مهم‌ترین ضرورت‌های جامعه اسلامی در شرایط کنونی است و تنها از مسیر معرفت، بصیرت و تمسک به ولایت می‌توان در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کرد.