۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس در حین گشت‌زنی هدفمند در یکی از محورهای شهرستان، به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده فوتون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.



وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون که دارای تانکر حمل سوخت بود، متوجه شدند که محموله آن به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی بارگیری شده است.



فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در بررسی‌های فنی مشخص شد که این تانکر حامل ۳۲ هزار و ۸۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع است.



این مقام انتظامی تصریح کرد: در جریان این عملیات، هوشیاری مأموران انتظامی منجر به شناسایی یک دستگاه خودروی سواری فیدلیتی شد که با هدف اسکورت و مراقبت از کامیونِ حامل سوخت، در حال تعقیب و پشتیبانی از آن بود.



سرهنگ نیکبخت ادامه داد: خودروی مذکور بلافاصله توسط مأموران متوقف و راننده آن به همراه راننده کامیون دستگیر شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه پرونده‌ای در این خصوص تشکیل و متهمان به همراه مستندات کشف‌شده با هماهنگی مراجع قضائی به کلانتری دلالت شدند، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت، به عنوان سرمایه ملی، از اولویت‌های اصلی پلیس است و مجموعه انتظامی با هرگونه تحرکات غیرقانونی در این زمینه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.



وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در خصوص حمل‌ونقل غیرقانونی کالا و سوخت، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.