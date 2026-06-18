۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس در حین گشتزنی هدفمند در یکی از محورهای شهرستان، به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده فوتون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از این کامیون که دارای تانکر حمل سوخت بود، متوجه شدند که محموله آن بهصورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع رسمی بارگیری شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: در بررسیهای فنی مشخص شد که این تانکر حامل ۳۲ هزار و ۸۸ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع است.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در جریان این عملیات، هوشیاری مأموران انتظامی منجر به شناسایی یک دستگاه خودروی سواری فیدلیتی شد که با هدف اسکورت و مراقبت از کامیونِ حامل سوخت، در حال تعقیب و پشتیبانی از آن بود.
سرهنگ نیکبخت ادامه داد: خودروی مذکور بلافاصله توسط مأموران متوقف و راننده آن به همراه راننده کامیون دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه پروندهای در این خصوص تشکیل و متهمان به همراه مستندات کشفشده با هماهنگی مراجع قضائی به کلانتری دلالت شدند، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت، به عنوان سرمایه ملی، از اولویتهای اصلی پلیس است و مجموعه انتظامی با هرگونه تحرکات غیرقانونی در این زمینه با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
وی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک در خصوص حملونقل غیرقانونی کالا و سوخت، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.
اصفهان- فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از توقیف یک دستگاه تانکر حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت گازوئیل خارج از شبکه و دستگیری عوامل شبکه سازمانیافته قاچاق در یکی از محورهای مواصلاتی خبر داد.
سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران پلیس در حین گشتزنی هدفمند در یکی از محورهای شهرستان، به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده فوتون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.
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