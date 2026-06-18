باند سرقت ۳۰۰ میلیاردی در اصفهان منهدم شد 

سرهنگ کارآگاه حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی وصول گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع سرقت کلان لوازم کشاورزی به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال از یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه کارآگاهان با بهره‌گیری از اقدامات فنی و اطلاعاتی دقیق، موفق به شناسایی اعضای این باند شدند، افزود: سارقان که سه نفر بودند (شامل دو سارق و یک مالخر غیربومی)، در دو عملیات همزمان و غافلگیرانه در نقاط مختلف شهر اصفهان دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با اشاره به کشفیات این عملیات گفت: در بازرسی از مخفیگاه مالخر پرونده، بخشی از اموال مسروقه به ارزش ۴۰ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

سرهنگ علی‌اکبری خاطرنشان کرد: متهمان پس از اعتراف به جرم خود و تکمیل تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم به مرجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان با هشدار به مخلان امنیت اقتصادی و اجتماعی، تأکید کرد: پلیس آگاهی با اشراف اطلاعاتی کامل و سرعت عمل بالا، اجازه نخواهد داد باندهای سرقت آرامش و امنیت بازار و شهروندان را به بازی بگیرند و با هرگونه جرمی در این حوزه، برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.