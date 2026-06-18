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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

تأکید دادستانی کل کشور بر رصد چالش‌های نوظهور اجتماعی

تأکید دادستانی کل کشور بر رصد چالش‌های نوظهور اجتماعی

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نشست بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵، بر رصد مستمر چالش‌های نوظهور اجتماعی و تسریع در اجرای اهداف سند تحول قوه قضاییه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،نشست هم‌اندیشی بررسی روند اقدامات و برنامه‌های عملیاتی دادستانی کل کشور و پیشران معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

این نشست به ریاست وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی و سلامت، حجت‌الاسلام والمسلمین وحدانی‌نیا دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، قربانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و ملکی‌زاده دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاونین حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان‌های استان‌های تهران، اصفهان و فارس به‌عنوان مدیران کارگروه‌های استانی معاونت تشکیل شد.

میرحسینی در این نشست با تأکید بر لزوم پویایی در فعالیت‌های حقوق عامه گفت: مسائل نوظهور و چالش‌های جدید اجتماعی که امنیت و آرامش مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، باید در صدر اولویت‌های دادستان‌های مراکز استان‌ها و معاونان حقوق عامه قرار گیرد و با حساسیت ویژه رصد شود.

وی افزود: ما در دادستانی کل کشور به دنبال هم‌افزایی حداکثری با استان‌ها و مراجع ذیربط هستیم. هر کجا که حقوق عامه مردم در معرض تضییع باشد و نیاز به ورود مستقیم دادستانی احساس شود، ورود جدی و قاطعانه‌ای خواهیم داشت.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامه‌ها در استان‌ها تصریح کرد: برای تعیین وضعیت فعلی، ظرف مدت یک ماه، استان‌ها گزارش‌های تحلیلی خود را درخصوص وضعیت اجرای برنامه‌ها و میزان پیشرفت آنها همراه با پیشنهادها و نظرات کارشناسی برای هم‌افزایی حداکثری بین ستاد و استان‌ها در اجرای برنامه‌ها به معاونت اعلام کنند.

میرحسینی در ادامه همچنین بر لزوم ترسیم چشم‌انداز دقیق در حوزه فعلیت‌های پیشگیری از وقوع جرم در استان‌ها تأکید کرد و گفت: یکی از ضرورت‌ها تعیین اطلس پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین از مدیران کارگروه‌های استانی انتظار داریم که روش کار همکاری با سایر استان‌ها را کاملاً مشخص و اولویت‌بندی کنند تا این برنامه‌ها با هماهنگی کامل و در بستر قانونی پیگیری شود.

این مقام قضایی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد تعامل سازنده با معاونت‌های پیشگیری، سرپرستی و حقوق عامه در استان‌ها، از عوامل اصلی موفقیت ما در صیانت از حقوق شهروندان است.

در پایان این نشست نیز اعضا و مدیران کارگروه‌های استانی به ارائه گزارش عملکرد حوزه‌های مربوطه پرداخته و دیدگاه‌ها، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی دادستانی کل، پیشران‌های معاونت و نیز تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه مطرح کردند.

قابل ذکر است مقرر شد که نشست نظارت بر اجرای برنامه‌های عملیاتی استان‌ها به‌صورت فصلی تداوم و برگزار شود.

کد مطلب 6864025

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