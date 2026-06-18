به گزارش خبرگزاری مهر،نشست هماندیشی بررسی روند اقدامات و برنامههای عملیاتی دادستانی کل کشور و پیشران معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در راستای تحقق اهداف سند تحول قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ برگزار شد.
این نشست به ریاست وحید میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و با حضور حجتالاسلام و المسلمین صادق مرادی مدیرکل فرهنگی، اجتماعی و سلامت، حجتالاسلام والمسلمین وحدانینیا دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، قربانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و ملکیزاده دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاونین حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانهای استانهای تهران، اصفهان و فارس بهعنوان مدیران کارگروههای استانی معاونت تشکیل شد.
میرحسینی در این نشست با تأکید بر لزوم پویایی در فعالیتهای حقوق عامه گفت: مسائل نوظهور و چالشهای جدید اجتماعی که امنیت و آرامش مردم را تحتالشعاع قرار میدهد، باید در صدر اولویتهای دادستانهای مراکز استانها و معاونان حقوق عامه قرار گیرد و با حساسیت ویژه رصد شود.
وی افزود: ما در دادستانی کل کشور به دنبال همافزایی حداکثری با استانها و مراجع ذیربط هستیم. هر کجا که حقوق عامه مردم در معرض تضییع باشد و نیاز به ورود مستقیم دادستانی احساس شود، ورود جدی و قاطعانهای خواهیم داشت.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با اشاره به ضرورت اجرای دقیق برنامهها در استانها تصریح کرد: برای تعیین وضعیت فعلی، ظرف مدت یک ماه، استانها گزارشهای تحلیلی خود را درخصوص وضعیت اجرای برنامهها و میزان پیشرفت آنها همراه با پیشنهادها و نظرات کارشناسی برای همافزایی حداکثری بین ستاد و استانها در اجرای برنامهها به معاونت اعلام کنند.
میرحسینی در ادامه همچنین بر لزوم ترسیم چشمانداز دقیق در حوزه فعلیتهای پیشگیری از وقوع جرم در استانها تأکید کرد و گفت: یکی از ضرورتها تعیین اطلس پیشگیری از وقوع جرم است. همچنین از مدیران کارگروههای استانی انتظار داریم که روش کار همکاری با سایر استانها را کاملاً مشخص و اولویتبندی کنند تا این برنامهها با هماهنگی کامل و در بستر قانونی پیگیری شود.
این مقام قضایی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد تعامل سازنده با معاونتهای پیشگیری، سرپرستی و حقوق عامه در استانها، از عوامل اصلی موفقیت ما در صیانت از حقوق شهروندان است.
در پایان این نشست نیز اعضا و مدیران کارگروههای استانی به ارائه گزارش عملکرد حوزههای مربوطه پرداخته و دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی خود را در راستای اجرای برنامههای عملیاتی دادستانی کل، پیشرانهای معاونت و نیز تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه مطرح کردند.
قابل ذکر است مقرر شد که نشست نظارت بر اجرای برنامههای عملیاتی استانها بهصورت فصلی تداوم و برگزار شود.
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