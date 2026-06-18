آزادی ۱۵ زندانی در بازدید دادستان شهریار از زندان قزلحصار

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، در آستانه هفته قوه قضاییه و در جریان بازدید از زندان قزلحصار اظهار کرد: با بررسی وضعیت زندانیان و در راستای بهره‌گیری از نهادهای ارفاقی، دستور آزادی ۱۵ نفر از مددجویان واجد شرایط صادر شد.

دادستان شهریار افزود: این بازدید با همراهی معاون اجرای احکام و جمعی از دادیاران دادسرای شهرستان شهریار و با هدف کاهش جمعیت کیفری، توسعه استفاده از ظرفیت‌های قانونی و کمک به اصلاح و بازاجتماعی شدن مددجویان انجام شد.

وی تصریح کرد: ارفاقات قانونی شامل مرتکبان جرائم خشن، سرقت و اخلال‌گران امنیت عمومی نمی‌شود و این تسهیلات صرفاً برای زندانیان واجد شرایط در نظر گرفته شده است.

دادستان شهریار با تأکید بر تداوم این روند خاطرنشان کرد: بازدید از زندان‌های تابعه و بررسی وضعیت زندانیان از برنامه‌های مستمر و اولویت‌های دادستانی شهرستان شهریار است و این اقدامات با هدف تحقق سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری ادامه خواهد داشت.