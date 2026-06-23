به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، تاکر کارلسون خبرنگار و فعال سیاسی آمریکایی اعلام کرد که دیگر از حزب جمهوری خواه حمایت نمی کند چرا که سران این حزب تصمیماتی را اتخاذ می کنند که بیشتر منافع رژیم صهیونیستی را در نظر می گیرد تا منافع مردم آمریکا.

وی که یکی از برجسته ترین حامیان جمهوری خواهان طی بیش از سه دهه بوده تاکید کرد: من دیگر نمی توانم مواضع این حزب را بعد از جنگ با ایران توجیه کنم. این جنگ در راستای منافع اسرائیل و علیه منافع آمریکا انجام شد.

کارلسون همچنین تصریح کرد: من از جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای آتی حمایت نخواهم کرد. در عین حال از دموکرات ها نیز حمایت نمی کنم.

وی که در انتخابات گذشته از ترامپ حمایت کرده بود بعد از تجاوز نظامی آمریکایی صهیونیستی علیه ایران از این حمایت خود ابراز پشیمانی کرد.

کارلسون گفت: من به مدت ۳۵ سال حامی جمهوری خواهان بودم اما دیگر نیستم. معتقدم که افراد زیاد دیگری نیز دست از حمایت برخواهند داشت.