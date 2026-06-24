کارلسون: جنگ با ایران پایان کار ترامپ را رقم می زند

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکر کارلسون، مفسر و تحلیلگر آمریکایی که این هفته رسماً از حزب جمهوری‌خواه جدا شد، به شبکه اسکای نیوز گفت که در ابتدای جنگ با ایران به دونالد ترامپ هشدار داده بود که این جنگ ممکن است به اعتبار او آسیب برساند.

کارلسون گفت: البته این پایان کار است... و من این را در فوریه به او گفتم. چیزی را گفتم که او قبلاً می‌دانست. منظورم این است که ترامپ باهوش است و من چیزی را به او نگفتم که او نمی‌دانست و نمی‌فهمید.

کارلسون با اشاره به تاثیر جنگ ایران بر آینده جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» موسوم به ماگا که بستر اصلی حمایت از دونالد ترامپ در آمریکا به شمار می رود، گفت که کار این جنبش نیز تمام شده است.

وی با تاکید بر اینکه «جنبش ماگا آینده‌ای ندارد» اعلام کرد که جنگ در نهایت آن را از بین خواهد برد.

از سوی دیگر نظرسنجی‌ای که توسط مجله اکونومیست با همکاری موسسه یوگاو انجام شد، نشان داد که میزان حمایت از ترامپ این هفته تنها ۳۷ درصد بوده است. در مقابل، با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای در نوامبر، میزان مخالفان رئیس‌جمهور به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.

کارلسون اشاره کرد که چگونه حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و فروپاشی مالی در سال ۲۰۰۸ بر عملکرد دولت جورج دبلیو بوش سایه افکند و برنامه‌های مختلف او از آن زمان به فراموشی سپرده شد.

کارلسون خطاب به ترامپ گفت: ریاست جمهوری بوش را به چه چیزی می‌شناسید ؟ جنگ عراق و فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸. اینها حقایقی هستند که همه بازگو می‌کنند. شما نیز در قبال جنگ ایران همینطور خواهید بود.

کارلسون در اوایل هفته جاری میلادی از حزب جمهوری‌خواه خارج شد و گفت که هیچ شانسی برای حمایت از حزب قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای وجود ندارد.

کارلسون در سال ۲۰۲۴ از ترامپ حمایت کرد، اما پس از آغاز جنگ با ایران، از حمایت خود از ترامپ و «گمراه کردن مردم» عذرخواهی کرد و گفت که این کار عمدی نبوده است.

وی بارها و بارها جنگ را به عنوان درخواستی از سوی اسرائیل و به ضرر آمریکایی‌ها مورد انتقاد قرار داده و گفت که آنها تصمیمات را بر اساس معیارهای دیگر می‌گیرند، مانند منافع شرکت های بزرگ و اسرائیل و تامین کنندگان مالی خود.