محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه توفیق داریم امسال نیز همچون سال گذشته در خدمت زائران اربعین حسینی باشیم و برای ارتقای خدماترسانی، عملکرد سال گذشته بهصورت دقیق مورد واکاوی قرار گرفته است.
وی افزود: در این بررسیها ۴۴ نقطه قوت شناسایی شد که بر اساس آنها وظایف و مسئولیتها بین دستگاههای اجرایی تقسیم و برنامهریزی لازم برای تقویت و تداوم این نقاط انجام شده است.
فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: همچنین ۱۳ نقطه ضعف در فرآیند خدماترسانی سال گذشته احصا شد که از این تعداد ۵ مورد تاکنون رفع شده و ۸ مورد دیگر نیز در دست اقدام است و پیشبینی میشود تا ۲۵ تیرماه به طور کامل برطرف شود.
شفیعی با اشاره به نمونهای از نقاط قوت سال گذشته گفت: برای نخستین بار بلوار منتهی به پایانه و مسیر منتهی به بیمارستان ثارالله با ایجاد حدود ۲۳ موکب به صورت تجمیعی ساماندهی شد که موجب انسجام خدمات و تسهیل تردد زائران در مسیر مسجد جامع شد.
وی ادامه داد: در کنار این اقدام، برخی کمبودها نیز در همان محدوده شناسایی شد که از جمله آن نبود سایبان و کمبود سرویسهای بهداشتی بود که این موارد نیز در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست.
فرماندار قصرشیرین افزود: در همین راستا حدود ۶ هزار متر مربع سایبان در حال احداث است که به سایبان ورودی پایانه متصل خواهد شد و همچنین ۲۴ چشمه سرویس بهداشتی جدید نیز در مقابل موکبها در دست ساخت قرار دارد.
شفیعی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژهها آغاز شده است، گفت: پیمانکار مشخص شده، عملیات خاکبرداری و شبکهگذاری انجام گرفته و اکنون مراحل نصب و تأمین مصالح در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران اربعین و کاهش مشکلات سالهای گذشته است و تلاش میشود با تکمیل این طرحها، شرایط بهتری برای تردد و اسکان زائران فراهم شود.
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