اجرای طرح ساماندهی خطوط BRT تبریز از ۲۸ خرداد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها، زهرا ژرفی مهر: مسیرهای BRT در بسیاری از کلانشهرها با هدف تسهیل جابه‌جایی شهروندان، کاهش ترافیک و افزایش سرعت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایجاد شده‌اند. در تبریز نیز این خطوط نقش مهمی در انتقال روزانه هزاران مسافر دارند. با این حال، ورود وسایل نقلیه غیرمجاز به این مسیرها در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم ترافیکی تبدیل شده است.

تردد خودروهای متفرقه و به‌ویژه موتورسیکلت‌ها در مسیر ویژه اتوبوس‌های تندرو علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در ترافیک شهری، امنیت مسافران و رانندگان اتوبوس را نیز تهدید می‌کند. پلیس راهنمایی و رانندگی تبریز با همکاری دستگاه‌های مرتبط در تلاش است با اجرای طرح‌های نظارتی و فرهنگ‌سازی، نظم و ایمنی را به این مسیرها بازگرداند و از حقوق شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل عمومی دفاع کند.

سرهنگ جهانگیر جهانگیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مسیرهای BRT در مدیریت ترافیک شهری اظهار کرد: مسیر BRT همان‌طور که از نام آن مشخص است، مخصوص اتوبوس‌های تندرو طراحی شده تا شهروندان بتوانند با سرعت، امنیت و آرامش بیشتری در سطح شهر جابه‌جا شوند.

وی گفت: با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه غیرمجاز به‌ویژه موتورسیکلت‌ها در این مسیرها و وقوع تصادفات جرحی، اجرای مستمر قوانین می‌تواند ضمن افزایش ایمنی، حقوق شهروندان و مسافران حمل‌ونقل عمومی را حفظ کند.

وی افزود: هدف از ایجاد این مسیرها تسهیل خدمات حمل‌ونقل عمومی و کاهش زمان سفرهای شهری است، اما در حال حاضر شاهد تردد روزافزون وسایل نقلیه غیرمجاز در این مسیرها هستیم که این موضوع مشکلات متعددی ایجاد کرده است.

به گفته وی، بخشی از این تخلفات مربوط به خودروهای برخی ادارات و سازمان‌هاست که بدون مجوز وارد خطوط BRT می‌شوند و بخش قابل توجهی نیز به موتورسیکلت‌هایی مربوط می‌شود که برای جابه‌جایی کالا یا فعالیت به عنوان پیک موتوری در این مسیرها تردد می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تبریز با اشاره به اجرای طرح ساماندهی خطوط BRT گفت: پلیس راهور با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز و سازمان اتوبوسرانی شهرداری، از ۲۸ خردادماه طرح ویژه ساماندهی این مسیرها را اجرا خواهد کرد تا از ورود وسایل نقلیه غیرمجاز جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: انتظار ما این است که شهروندان همانند همیشه همکاری لازم را با پلیس داشته باشند تا این مسیرها به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد و نظم ترافیکی در شهر برقرار شود.

رئیس پلیس راهور تبریز همچنین به آمار نگران‌کننده تصادفات در مسیرهای BRT اشاره کرد و گفت: متأسفانه در این مسیرها تصادفات جرحی نیز رخ داده و در چند ماه گذشته ۱۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بخش قابل توجهی از این حوادث به دلیل ورود وسایل نقلیه غیرمجاز به این خطوط بوده است.

وی افزود: اگر قوانین به صورت مؤکد و مستمر اجرا شود، بدون تردید شهروندان نیز از این اقدام حمایت خواهند کرد، زیرا این موضوع مستقیماً با امنیت و حقوق آنان در استفاده از حمل‌ونقل عمومی مرتبط است.

در همین زمینه یکی از شهروندان تبریزی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها در مسیر BRT گفت: درخواست ما این است که به موتورسواران تذکر داده شود و از ورود آن‌ها به این مسیر جلوگیری شود، زیرا این موضوع هم برای رانندگان اتوبوس و هم برای مسافران مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی افزود: بهتر است موتورسواران از مسیرهای عادی استفاده کنند تا قانون رعایت شود و تردد در خطوط ویژه اتوبوس‌ها نیز به شکل منظم انجام گیرد.

این شهروند ادامه داد: اگر نیروی انتظامی به صورت مستمر و پایدار بر اجرای قوانین نظارت داشته باشد، این موضوع به مرور زمان به یک فرهنگ تبدیل خواهد شد و همه خواهند دانست که مسیر BRT تنها برای اتوبوس‌های تندرو در نظر گرفته شده است.

شهروند دیگری که پیش‌تر در پلیس راهور خدمت کرده است نیز در این باره گفت: فلسفه طراحی خطوط BRT این بوده که مردم بتوانند با سرعت و امنیت بیشتری به محل کار و امور روزمره خود برسند.

وی اظهار کرد: وقتی موتورسیکلت‌ها یا خودروهای دیگر وارد این مسیرها می‌شوند، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی در ترافیک، خطر وقوع تصادف و جراحت نیز افزایش می‌یابد.

این شهروند تأکید کرد: اجرای مداوم قوانین و نظارت مستمر پلیس می‌تواند به مرور زمان این موضوع را به یک فرهنگ تبدیل کند تا همه شهروندان بدانند که استفاده از این مسیرها تابع مقررات مشخصی است.

یکی از رانندگان اتوبوس‌های تندرو نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات روزانه رانندگان در این مسیرها گفت: بزرگ‌ترین چالش در مسیرهای BRT حضور موتورسواران و عبور عابران پیاده از نقاط غیرمجاز است.

وی افزود: گاهی موتورسیکلت‌ها با سرعت در این مسیرها حرکت می‌کنند که این موضوع خطر برخورد با اتوبوس یا مسافران را افزایش می‌دهد.

این راننده اتوبوس ادامه داد: از عابران پیاده نیز درخواست می‌کنیم برای عبور از خیابان از پل عابر پیاده یا خط‌کشی‌های مشخص استفاده کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

به گفته وی، اگر همه شهروندان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند، مسیرهای BRT می‌توانند نقش مهمی در کاهش ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد مردم ایفا کنند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اجرای قوانین گفت: اجرای طرح ساماندهی خطوط BRT در راستای ارتقای ایمنی ترافیک و پاسخ به مطالبات شهروندان انجام می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با همکاری شهروندان و اجرای دقیق این طرح، نظم بیشتری در این مسیرها برقرار شود و شاهد کاهش تصادفات و افزایش ایمنی در سطح شهر باشیم.

طرح ویژه ترافیکی ساماندهی خطوط BRT کلانشهر تبریز با همکاری فرماندهی انتظامی، پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان تبریز و سازمان اتوبوسرانی شهرداری تبریز از روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ اجرا می‌شود و هدف آن ایجاد نظم ترافیکی، کاهش تخلفات و صیانت از حقوق شهروندان در استفاده از حمل‌ونقل عمومی است.