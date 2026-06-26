سانحه رانندگی در آزادراه تبریز-زنجان با یک فوتی و ۳ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فرمانی ظهر جمعه با اعلام این خبر گفت: ساعت ۹:۱۵ صبح امروز جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵، درپی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر استان مبنی بر وقوع تصادف رانندگی در کیلومتر ۱۷۴ آزادراه تبریز-زنجان بلافاصله یک تیم از پایگاه امداد و نجات بین جاده ای یادمان شهدای زینبیه و ثارالله (دادلو) به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: نجاتگران بلافاصله پس از رسیدن به محل حادثه، عملیات ایمن‌سازی و تثبیت صحنه تصادف انجام را دادند و یکی از سرنشینان خودرو را که در دم جانباخته بود را رهاسازی و برای ۳ مصدوم دیگر اقدامات پیش بیمارستانی لازم را انجام دادند.

رئیس جمعیت هلال احمر میانه در پایان گفت: این عملیات امدادی در ساعت ۱۰:۳۸ با تحویل مصدومان به عوامل اورژانس و فرد فوتی به عوامل قانونی به پایان رسید.