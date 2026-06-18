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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۶

پیش‌بینی پایانه‌های موقت در مبادی ورودی قم برای مراسم تشییع رهبر شهید

پیش‌بینی پایانه‌های موقت در مبادی ورودی قم برای مراسم تشییع رهبر شهید

قم - مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم از ایجاد پایانه‌های موقت برای مدیریت ورود و خروج زائران در روز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

علی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نشست‌های برگزار شده پیرامون برنامه‌ریزی مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: با توجه به اینکه این مراسم یک رویداد ملی محسوب می‌شود و علاوه بر حضور گسترده مردم از سراسر کشور، ما پذیرای مهمانانی از خارج از کشور نیز خواهیم بود، تصمیم‌گیری‌ها صرفاً در سطح استان انجام نمی‌شود و موضوع در قالب کمیته‌های تخصصی و فرا استانی در حال بررسی است.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته تا این مرحله، بلوار پیامبر اعظم (ص) به عنوان مسیر اصلی مراسم تشییع مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد شده است که مسیر حرکت از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران در این محور تعریف شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم بیان کرد: همچنین در جلسات برگزار شده مقرر شده است موکب‌های خدمات‌رسان با فاصله مشخص از محور اصلی مراسم مستقر شوند تا ضمن حفظ نظم و ایمنی، امکان مدیریت بهتر جمعیت و تردد فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌های مطرح شده، فاصله استقرار موکب‌ها از مسیر اصلی حدود ۳۰۰ متر در نظر گرفته شده است و محدودیت‌های ترافیکی نیز در شعاع مشخصی از ورودی شهر اعمال خواهد شد.

محدودیت‌های ترافیکی گسترده اعمال می‌شود

نیک خاطرنشان کرد: در طرح‌های مورد بررسی، از فاصله حدود ۱ کیلومتری محور مراسم محدودیت‌های ترافیکی پیش‌بینی شده و اجازه ورود وسایل نقلیه به محدوده اصلی داده نخواهد شد تا شرایط برای برگزاری مطلوب مراسم و تردد ایمن جمعیت فراهم شود.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در جلسات کارشناسی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد پایانه‌های موقت در مبادی ورودی شهر قم است تا خودروها و ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در این نقاط مستقر شوند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تصریح کرد: بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، خودروهای شخصی و وسایل حمل‌ونقل عمومی که از سایر شهرها وارد قم می‌شوند در این پایانه‌ها توقف خواهند داشت و انتقال زائران و مهمانان به داخل شهر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام خواهد شد.

وی گفت: اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند پیش‌بینی زیرساخت‌های متعددی است و به همین دلیل موضوعات مختلفی در جلسات تخصصی استانی مورد بررسی قرار گرفته است.

زیرساخت‌های خدماتی در حال بررسی است

نیک افزود: ایجاد پایانه‌های موقت صرفاً به موضوع توقف خودروها محدود نمی‌شود بلکه تأمین زیرساخت‌هایی نظیر سرویس‌های بهداشتی، امکانات رفاهی، پذیرایی و همچنین مدیریت ورود و خروج مهمانان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: نحوه انتقال زائران از پایانه‌های ورودی به داخل شهر و همچنین بازگشت آنان پس از پایان مراسم از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر در دستور کار کمیته‌های مربوطه قرار دارد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اظهار کرد: حجم خدمات مورد نیاز برای این مراسم گسترده خواهد بود و تأمین ناوگان لازم برای جابه‌جایی جمعیت قابل توجهی از زائران و مهمانان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: در حال حاضر جلسات متعددی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع در حال برگزاری است و پیشنهادها و سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

نیک در پایان گفت: تصمیمات نهایی پس از جمع‌بندی در کمیته مربوط به مراسم تشییع اتخاذ و ابلاغ خواهد شد و با مشخص شدن جزئیات نهایی، اطلاعات تکمیلی درباره نحوه خدمات‌رسانی و برنامه‌های حمل‌ونقلی در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6863923

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