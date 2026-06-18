علی نیک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نشست‌های برگزار شده پیرامون برنامه‌ریزی مراسم تشییع رهبر شهید اظهار کرد: با توجه به اینکه این مراسم یک رویداد ملی محسوب می‌شود و علاوه بر حضور گسترده مردم از سراسر کشور، ما پذیرای مهمانانی از خارج از کشور نیز خواهیم بود، تصمیم‌گیری‌ها صرفاً در سطح استان انجام نمی‌شود و موضوع در قالب کمیته‌های تخصصی و فرا استانی در حال بررسی است.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی‌های صورت گرفته تا این مرحله، بلوار پیامبر اعظم (ص) به عنوان مسیر اصلی مراسم تشییع مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد شده است که مسیر حرکت از حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران در این محور تعریف شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم بیان کرد: همچنین در جلسات برگزار شده مقرر شده است موکب‌های خدمات‌رسان با فاصله مشخص از محور اصلی مراسم مستقر شوند تا ضمن حفظ نظم و ایمنی، امکان مدیریت بهتر جمعیت و تردد فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌های مطرح شده، فاصله استقرار موکب‌ها از مسیر اصلی حدود ۳۰۰ متر در نظر گرفته شده است و محدودیت‌های ترافیکی نیز در شعاع مشخصی از ورودی شهر اعمال خواهد شد.



محدودیت‌های ترافیکی گسترده اعمال می‌شود



نیک خاطرنشان کرد: در طرح‌های مورد بررسی، از فاصله حدود ۱ کیلومتری محور مراسم محدودیت‌های ترافیکی پیش‌بینی شده و اجازه ورود وسایل نقلیه به محدوده اصلی داده نخواهد شد تا شرایط برای برگزاری مطلوب مراسم و تردد ایمن جمعیت فراهم شود.



وی عنوان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهمی که در جلسات کارشناسی مورد توجه قرار گرفته، ایجاد پایانه‌های موقت در مبادی ورودی شهر قم است تا خودروها و ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در این نقاط مستقر شوند.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم تصریح کرد: بر اساس پیشنهادهای مطرح شده، خودروهای شخصی و وسایل حمل‌ونقل عمومی که از سایر شهرها وارد قم می‌شوند در این پایانه‌ها توقف خواهند داشت و انتقال زائران و مهمانان به داخل شهر از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی انجام خواهد شد.



وی گفت: اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند پیش‌بینی زیرساخت‌های متعددی است و به همین دلیل موضوعات مختلفی در جلسات تخصصی استانی مورد بررسی قرار گرفته است.



زیرساخت‌های خدماتی در حال بررسی است



نیک افزود: ایجاد پایانه‌های موقت صرفاً به موضوع توقف خودروها محدود نمی‌شود بلکه تأمین زیرساخت‌هایی نظیر سرویس‌های بهداشتی، امکانات رفاهی، پذیرایی و همچنین مدیریت ورود و خروج مهمانان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.



وی بیان کرد: نحوه انتقال زائران از پایانه‌های ورودی به داخل شهر و همچنین بازگشت آنان پس از پایان مراسم از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر در دستور کار کمیته‌های مربوطه قرار دارد.



مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم اظهار کرد: حجم خدمات مورد نیاز برای این مراسم گسترده خواهد بود و تأمین ناوگان لازم برای جابه‌جایی جمعیت قابل توجهی از زائران و مهمانان، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است.



وی ادامه داد: در حال حاضر جلسات متعددی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع در حال برگزاری است و پیشنهادها و سناریوهای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.



نیک در پایان گفت: تصمیمات نهایی پس از جمع‌بندی در کمیته مربوط به مراسم تشییع اتخاذ و ابلاغ خواهد شد و با مشخص شدن جزئیات نهایی، اطلاعات تکمیلی درباره نحوه خدمات‌رسانی و برنامه‌های حمل‌ونقلی در اختیار رسانه‌ها و شهروندان قرار خواهد گرفت.