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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

طرح جدید ساماندهی سوخت در استان کرمان اجرایی می شود

طرح جدید ساماندهی سوخت در استان کرمان اجرایی می شود

کرمان- استاندار کرمان گفت: طرح جدید ساماندهی سوخت؛ پس از تایید نهایی از ابتدای تیرماه در استان کرمان اجرایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در گفت‌وگو با برنامه «سلام کرمان» رادیو کرمان با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و اشاره به برنامه‌های دو روز گذشته استان کرمان گفت: خبرهای خوبی برای مردم عزیز استان کرمان داریم و در این مدت، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور به استان سفر و از راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شهرستان‌های مختلف بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در این سفر، ۲۵ کیلومتر از جاده «سیرجان- قطروئیه» در شهرستان سیرجان که استان کرمان را به استان فارس متصل می‌کند، افتتاح و همچنین ۱۷ کیلومتر از باند دوم محور «کرمان _ بافت» نیز به بهره‌برداری رسید.

استاندار کرمان اظهار کرد: با دستور مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، علاوه بر تسریع در عملیات اجرایی قطعات باقیمانده محور «کرمان _ بافت« و محور «راور ـ دیهوک»، دو قطعه جدید نیز برای مناقصه آماده خواهد شد

وی ادامه داد: تأمین اعتبار پروژه‌های دیگری که در سطح استان کرمان در دست اقدام هستند نیز مورد پیگیری قرار گرفت و در نشستی با حضور نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان مورد بحث و بررسی و برخی از موارد نیز تعیین تکلیف شد.

طالبی، با بیان اینکه استان کرمان باید در هوشمندسازی معادن جزو استان‌های پیشرو کشور باشد گفت: نشستی برای هوشمندسازی معادن برگزار شد که اتفاقات خوبی در جهت افزایش راندمان معادن، افزایش تولید و کاهش برخی مسائل، مشکلات و چالش‌های این بخش رقم خواهد خورد.

وی افزود: نگاه ما این است که استان کرمان در زمینه هوشمندسازی معادن، جزو استان‌های پیشرو کشور باشد.

استاندار کرمان همچنین به برگزاری نشست شورای مسکن استان کرمان اشاره کرد و گفت: در این جلسه، وضعیت برخی از متقاضیان واجد شرایط مسکن در استان تعیین تکلیف و مقرر شد در برخی مناطقی که تأمین زمین صورت گرفته است، ثبت‌نام‌های جدید انجام شود.

طالبی، با اشاره به رونمایی سامانه فوریت‌های اداری فواد اظهار کرد: اکنون این بستر فراهم شده است که مردم و ارباب‌رجوع ادارات، اگر از نحوه ارائه خدمات نارضایتی داشته باشند، بتوانند به‌صورت مستقیم از طریق این سامانه شکایت خود را ثبت و آن را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: ویژگی این سامانه آن است که در مدت کوتاهی باید نتیجه رسیدگی و گزارش لازم را به شهروندان ارائه کند.

استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرح ساماندهی سوخت در استان کرمان گفت: این طرح در شورای تأمین استان و شورای مبارزه با قاچاق کالا و سوخت به تصویب رسیده و برای بررسی به تهران ارسال شده است.

طالبی، افزود: تأییدیه‌های اولیه نیز دریافت شده و با تأیید نهایی، تلاش خواهیم کرد از ابتدای تیرماه آن را در استان اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: جزئیات این طرح پس از اعلام نظر نهایی و موافقت تهران، به اطلاع مردم عزیز استان خواهد رسید.

کد مطلب 6864162

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