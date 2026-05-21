کرمانی ها قربانی طرح کدینگ سوخت؛ لزوم پیگیری وعده های مسئولان

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: روزهای شلوغ و صف های طولانی کرمانی‌ها با طرح کدینگ کارت سوخت در پمپ بنزین ها تمامی ندارد.

آنچه از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ با وعده جلوگیری از قاچاق بنزین آغاز شد، اکنون به مشکلی برای شهروندان و مسافران تبدیل شده است، اما روند قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.

این مساله در بقیه استان های هم مرز کرمان به جز سیستان و بلوچستان وجود ندارد و مسئولان استان نیز طی ماه های اخیر با گلایه از اجرای این طرح در کرمان خواستار متوقف شدن طرح کدینگ در استان شدند.

از سوی دیگر بارها مردم استان کرمان نیز از مسئولان در سطح ملی و استانی خواسته اند این مشکل را برطرف کنند، اما در سال جاری نه تنها مشکل رفع نشده، بلکه تعداد بیشتری از خودروهای با پلاک غیر بومی و حتی برخی پلاک های بومی را نیز در برگرفته است.

سرگردانی مردم در صف های طولانی پمپ بنزین

صف‌های طولانی، پیام‌های خطای «کارت فاقد اعتبار» و «کدینگ» و مهمتر از همه، نبود یک پاسخ روشن از سوی مسئولان، زندگی عادی را در کرمان مختل کرده است.

تعداد کارت های آزاد در جایگاه های سوخت بسیار محدود شده و از سوی دیگر تعداد جایگاه هایی که خودروهای با پلاک غیر بومی در آنها می توانند سوخت گیری کنند اندک است.

همچنین مسافران عبوری از کرمان نیز با مشکلات جدی برای سوخت گیری در جاده ها مواجه می شوند و این مشکل در جاده های که به جنوب و شرق کرمان منتهی می شود بیشتر هم می شود، به طوری که مردم در برخی از شهرستان ها باید ساعت ها در صف سوختگیری بمانند.

شمار جایگاه‌هایی که کارت‌های کدینگ‌ شده در آنها تعریف می‌شود به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد و مردم سرگردان از یک پمپ بنزین به پمپ دیگر می روند؛ برخی نیز ناچارند تا مناطق حاشیه‌ای شهر یا خارج از کرمان بروند تا شاید امکان سوخت گیری مهیا شود.

رمضانی، یکی از شهروندانی که ساعت ها در صف پمپ بنزین کرمان معطل مانده، به خبرنگار مهر می گوید: از ساعات ابتدایی صبح منتظر سوخت‌گیری هستیم اما هنوز نوبت من نرسیده است.

وی می افزاید: تامین یک باک بنزین به معضلی بزرگ تبدیل شده است و در این گرما با خانواده در خودرو نشسته‌ایم، در حالی که می‌شد با برنامه‌ریزی دقیق‌تر از این مشکلات جلوگیری کرد.

وی ادامه می دهد: افرادی که می خواهند بنزین آزاد بزنند نیز با محدودیت جدی مواجه هستند و معطل می شوند؛ در استان های دیگر چنین طرحی اجرا نشده و مردم به راحتی به کارهای خود می رسند؟

مسئولان شفاف پاسخ دهند

وی می گوید: از مسئولان می خواهیم به صورت شفاف توضیح دهند با اجرای این طرح از میزان قاچاق کاهش یافته است؟ تا جایی ما در رسانه ها می بینیم همچنان قاچاق سوخت ادامه دارد، پس چرا با اجرای این طرح مردم با مشکل مواجه شده اند؟

فلاح، راننده‌ای که در مسیر فهرج به کرمان گرفتار اختلال کارت سوخت شده، می گوید: در جاده ماندم چون کارت سوختم دچار مشکل شد و هیچ جایگاهی همکاری نکرد، مجبور شدم با سختی زیاد خودرو را به کنار جاده منتقل کنم و از یک خودرو عبوری بنزین بگیرم که این وضعیت برای رانندگان به‌ ویژه در شب یا در مسیرهای کم‌تردد، خطرآفرین است.

وی می گوید: چون پلاک بومی ندارم امکان سوختگیری هم ندارم و این وضعیت برای مسافران مطلوب نیست، چون در بقیه استان ها این طرح اجرا نمی شود و مردم به یک باره با مشکل مواجه می شوند. همچنین این وضعیت برای مردم استان کرمان هم مشکل ساز است و باید چاره اندیشی شود.

ذوالعلی، دیگر مراجعه‌کننده جایگاه سوخت نیز از سردرگمی مردم می‌گوید: کارت سوخت ما هنوز کدینگ نشده، اما جایگاه‌ها پاسخ درستی نمی‌دهند. از سویی اطلاعات ضدونقیض به مردم داده می‌شود و هیچ پاسخ روشنی وجود ندارد و صف‌های سوخت هر روز طولانی‌تر می شوند.

رضایی، مسافری است که از شیراز عازم کرمان شده است، و در نیمه راه بنزین خودرو اش تمام می‌شود، کارت سوخت شخصی و کارت جایگاه هر دو خطای کدینگ می‌دهند و او ناچار می‌شود با هزینه گزاف یک ماشین کرایه کند تا از نزدیکترین شهر، بنزین تهیه کند.

این مسافر شیرازی با یک ظرف پلاستیکی وارد پمپ بنزین می‌شود، اما متصدی جایگاه می‌گوید: در ظرف بنزین نمی‌زنیم به ما ابلاغ شده در چهار لیتری بنزین عرضه نکنیم.

رضایی، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می کند: به متصدی گفتم ماشین من چند کیلومتر آن طرف‌تر در جاده مانده، زن و بچه‌ام داخلش هستند، گفتم کارت خودم را می‌دهم، هر قانونی هست قبول می‌کنم، فقط چند لیتر بنزین توی این ظرف بریزید،اما فایده نداشت.

وی ادامه می دهد: متصدی پمپ بنزین گفت قوانین اجازه نمی‌دهد و من در کمال تعجب در حالی که این طرح برای جلوگیری از قاچاق سوخت ابداع شده در نزدیکی پمپ بزنین با چند برابر قیمت بنزین خریدم.

صدای مردم کرمان شنیده شود

ایرانمنش، یکی دیگر از شهروندان کرمانی که در صف ایستاده، به خبرنگار مهر می گوید: انتظار داریم مسئولان صدای مردم را بشنوند، چرا باید برای سوخت‌گیری ساده این گونه در صف بمانیم و سرگردان باشیم؟ احترام به شأن مردم ایجاب می‌کند که برای این مشکلات راه‌حل فوری ارائه شود.

وی می افزاید: یک سال است که مسئولان استان کرمان در خواست اصلاح طرح را می دهند، اما در سطح بالاتر انجام نمی شود.

در کنار مشکلات فنی و کمبود جایگاه‌های فعال، نبود پاسخگویی از سوی نهادهای ذی‌ربط نیز موجب ناراحتی مردم شده است.

شهروندان کرمانی انتظار دارند مسئولان، ضمن ارائه توضیحاتی روشن و کامل درباره فرآیند کدینگ و شرایط استفاده از کارت‌های سوخت، هرچه سریع‌تر نسبت به رفع نواقص و افزایش جایگاه‌های تعریف‌شده اقدام کنند.

راهکاری که باید اصلاح شود

استاندار کرمان چندی پیش با مخالفت با اجرای این طرح، پیش از این تاکید کرده بود که اجرای این طرح در کرمان قابل قبول نیست و این راهکار باید اصلاح شود.

محمدعلی طالبی، گفته بود: این طرح موجب نگاه تبعیض آمیز نسبت به سایر استان ها شده است و ما هم مشکلات شهروندان و مسافران را درک می کنیم.

وی با اشاره به روند تصویب و ضرورت ارزیابی مجدد این طرح گفته بود: این طرح در شرایط فعلی حتی فاقد مبنای قانونی است.

وی حتی تأکید کرده بود که این موضوع به دادستان گزارش خواهد شد، زیرا به اعتقاد او طرح کدینگ در شرایط فعلی فاقد مبنای قانونی است.

بازرس کل قضایی استان کرمان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بیان می کند: حل قاچاق سوخت نیاز به روش های دیگر دارد ،چون قاچاق سوخت از روش های دیگر اکثرا انجام می شود و اجرای کدینگ شهروندان را شامل شده است.

دادخدا سالاری، می گوید: این طرح در کرمان اجرا می شود و مشکلاتی برای مردم و مسافران ایجاد می کند و انتظار می رود مسئولان با تدبیر به موقع این مشکل را برطرف کنند.

وی می افزاید: مسلما همه ما مخالف قاچاق سوخت هستیم، اما این طرح نمی تواند این مشکل را حل کند و باید طرح های مناسب با روش های قاچاق انجام شود، زیرا کدینگ جلوی قاچاق را نمی گیرد.