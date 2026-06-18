به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین وحیدی ظهر امروز پنجشنبه در مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد، اظهار داشت: ما تعلق خاطر به باشگاه خیبر خرمآباد داریم و کمترین حقمان این است که طرفدار خیبر هستیم.
وی عنوان کرد: امام حسین (ع) میفرمایند که «در تمام مدت عمر خودتان برای سلامتی خودتان و حفظ تندرستی بدنهای خودتان، کوشا باشید»، اینگونه ایشان به ورزش توجه داشتند، قهرمان و پهلوان ورزشی ما هم حضرت عباس (ع)، سیدالشهدا (ع)، علیاکبر (ع)، امیر المومنین (ع) و امام صادق (ع) است، ورزش در رگهای حیاتی اسلام است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان خطاب به مدیران و مسئولان، گفت: به «خیبر» بهعنوان یک تهدید نگاه نکنید، تیم خیبر بزرگترین فرصت تاریخی امروز ما در لرستان است، به حضور بانوان در ورزشگاه بهعنوان یک تهدید نگاه نکنید، به حضور بانوان در ورزشگاه بهعنوان یک فرصت تاریخی و برای رشد بانوان لرستان نگاه کنید، این ظرفیتها را ببینید.
حجتالاسلام وحیدی، تأکید کرد: امیدواریم تمام این ظرفیتها و پتانسیلها در این گنجینه انسانی در لرستان بتواند به حد اعلای خودش برسد.
وی خطاب به سرمربی جدید تیم فوتبال خیبر خرمآباد، گفت: آقای «کمالوند» دعای ما بدرقه راه شماست، برای آقای «رحمتی» سرمربی قبلی تیم فوتبال خیبر همآرزوی توفیق داریم.
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