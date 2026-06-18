رستگاری: نهضت مرمت آثار تاریخی در یزد شتاب گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رستگاری در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی استان، با اشاره به شناسایی ۶ هزار اثر تاریخی در استان، اظهار داشت: هدف نهایی ما تبدیل یزد به الگوی جهاد مرمتی برای شهرهای تاریخی ایران است تا علاوه بر حفاظت از اصالت بناها، بسترهای گردشگری نیز توسعه یابد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد با اشاره به جزئیات اقدامات اخیر تصریح کرد: با نگاه ویژه به بافت تاریخی، پروژههای مهمی از جمله بازسازی بازار تاریخی یزد، بقعه سید رکنالدین و موزه صدرالعلما در اولویت اجرایی قرار گرفتهاند.
رستگاری با بیان اینکه رویکرد اصلی این ادارهکل، جذب مشارکتهای محلی است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تعامل سازنده میان دهیاریها، شهرداریها و ادارهکل میراث فرهنگی، شاهد رشد قابلتوجهی در اعتبارات مرمتی نسبت به سالهای گذشته هستیم که این امر امکان اجرای طرحهای بزرگ بازسازی را فراهم کرده است.
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