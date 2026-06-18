هشدار روسیه و پاکستان درباره اوضاع خطرناک غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان روسیه و پاکستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل وضعیت غزه را «بسیار خطرناک» توصیف کردند و درباره ادامه بحران انسانی، محدودیت در ورود کمکها و فروپاشی نظام سلامت این منطقه هشدار دادند.
«آنا ام. اوستیگنیوا» نماینده روسیه با اشاره به تداوم حملات، کشته شدن غیرنظامیان و محدودیت در ورود اقلام ضروری، اعلام کرد که در غزه حتی یک بیمارستان کاملاً فعال نیز باقی نمانده است.
«عاصم افتخار احمد» سفیر و نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل نیز با تأکید بر آوارگی گسترده مردم، گرسنگی شدید و شیوع بیماریها در غزه ، خواستار تضمین فوری و کامل دسترسی بشردوستانه شد و اجرای قطعنامه ۲۸۰۳ را مسیری بهسوی آتشبس دائمی دانست.
وی افزود : بیش از ۹۰ درصد جمعیت غزه آواره شدهاند؛ صدها هزار نفر با گرسنگی حاد مواجه هستند و ازدحام جمعیت و شرایط نامناسب بهداشتی باعث شیوع بیماریها شده است.
نماینده دائم پاکستان تاکید کرد: «مساله اصلی، محرومسازی و تاخیر خودسرانه در دسترسی بشردوستانه است»؛ موضوعی که به الگوی سیاست «اسرائیل» و نقض حقوق بینالملل تبدیل شده است.
افتخار احمد گفت: «باید دسترسی فوری، بدون مانع و کامل بشردوستانه تضمین شود.»
او همچنین بر ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی، دارای حاکمیت یکپارچه بر اساس مرزهای پیش از ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف که از اجماع گسترده بینالمللی برخوردار است، تاکید کرد.
نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با انتقاد از ادامه بحران، خواستار توقف فوری اقدامات اسرائیل شد.
در همین حال، «ریاض منصور» نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در سازمان ملل نیز گفت: فلسطینیهای غزه تصور میکردند از رنج خود جان سالم به در بردهاند و این بحران به پایان رسیده است اما اسرائیل از زمان برقراری آتشبس تاکنون بیش از یکهزار غیرنظامی را کشته است.
نماینده فلسطین افزود : محرومکردن مردم از دسترسی بشردوستانه و «ساختن یک بحران انسانی دائمی» تحت هر بهانهای غیرقابل قبول است.
او گفت: «کمکها و داروهای نجاتبخش تقریبا در دسترس هستند، اما در عمل خارج از دسترس ماندهاند. اگر این مهندسیشدهبودن رنج نیست، پس چیست؟»
ریاض منصور تاکید کرد که قطعنامه ۲۸۰۳ (۲۰۲۵) شامل سه «نه» اساسی است: نه اشغال، نه الحاق و نه آوارگی که برخلاف این اصول، بنیامین نتانیاهو به ارتش خود دستور داده ۷۰ درصد غزه را ضمیمه کند.
نماینده فلسطین در سازمان ملل گفت: «فاجعه انسانی برای تحقق این اهداف، یعنی آواره کردن مردم و الحاق سرزمین هم در غزه و هم در کرانه باختری در حال طولانی شدن است.»
نماینده فلسطین تاکید کرد: «این تمسخر و آزار و اذیت دو میلیون فلسطینی باید متوقف شود.»
اما «دنی دانون»، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، به «تام فلچر» معاون دبیرکل سازمان ملل و هماهنگکننده امداد اضطراری تاخت و مدعی شد: «شما با دوربینهایتان به این شورا میآیید»، در حالی که اسرائیل را نقد میکنید اما تقریبا نامی از حماس نمیبرید.
وی مدعی شد: «چرا گفتن نام آنها برای شما اینقدر دشوار است؟ شما حتی این شرافت را نداشتید که به این شورا حقیقت را درباره بزرگترین مانع بازسازی غزه بگویید.»
دانون در پاسخ به نماینده روسیه نیز با اشاره به تعداد دفعاتی که نام حماس را برده بود گفت: «هیچ، صفر.»
او کارشکنی ها و ممانعت تل آویو در ورود کمکها به غزه را برغم گزارش های سازمان ملل دروغ خواند و مدعی شد: اسرائیل در حال هماهنگی ورود روزانه ۶۰۰ کامیون کمک به غزه بر اساس توافقات موجود است و از زمان آتشبس تاکنون ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن اقلام پزشکی وارد شده است.
وی با فرافکنی مدعی شد: سازمانهای بینالمللی با محدودیتهای عملیاتی خود از جمله افزایش هزینههای اجرایی و لجستیکی مواجه هستند.
سفیر رژیم اسرائیل برای شانه خالی کردن از جنایات خود علیه مردم فلسطین ادعا کرد: «اسرائیل را برای مشکلاتی که تقصیر ما نیست سرزنش نکنید.»
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