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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

پروژه ورزشگاه «لرآرنا» به نحو مطلوبی در حال تکمیل است

پروژه ورزشگاه «لرآرنا» به نحو مطلوبی در حال تکمیل است

خرم‌آباد - مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، تأکید کرد: پروژه ورزشگاه «لرآرنا» در این استان به نحو مطلوبی در حال تکمیل است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دیناروند ظهر امروز پنج‌شنبه در مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در سخنانی با بیان اینکه معتقدم در لرستان هم‌افزایی وجود دارد و شرایط برای پیشرفت لرستان و شهر خرم‌آباد در همه زمینه‌ها وجود دارد، اظهار داشت: امروز که در مورد خیبر صحبت می‌کنیم، اعتقاد دارم همه باید دست‌به‌دست هم دهیم از مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد حمایت کنیم.

وی با بیان اینکه ما بر حسب وظیفه‌ای که داشتیم، به دستور استاندار و حمایت ایشان، ورزشگاه خیبر خرم‌آباد را به بهترین شکل ممکن استانداردسازی کردیم، گفت: این امر در کمتر از دو ماه انجام شد، بهترین امکانات روز دنیا در این ورزشگاه فراهم شد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان، ادامه داد: میزبانی‌هایی که در استان لرستان صورت گرفت، یکی از میزبانی‌های خوب بود که رئیس فدراسیون فوتبال هم چندین بار از آن تعریف کردند و به آن اشاره داشتند.

دیناروند با بیان اینکه ماده ۲۷ ورزشگاه «لر آرنا» اخذ شده و این پروژه با سرعت خوبی در حال ساخت است، گفت: این ورزشگاه به‌عنوان یکی از مکان‌هایی که همه ما به آن افتخار کنیم دارد، تکمیل می‌شود، در حوزه مولدسازی هم کارها انجام شده و در هفته آتی حتماً مراحل واگذاری را انجام خواهیم داد.

کد مطلب 6864182

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