به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی واحدپور ظهر پنجشنبه با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و مناسبتی بسیج اساتید استان اظهار کرد: برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در سطح استان، کمیته‌های مختلف فرهنگی و اجرایی تشکیل شده‌اند و این کمیته‌ها متناسب با مناسبت‌های ملی، مذهبی و انقلابی برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.

وی افزود: در این زمینه همکاری‌های گسترده‌ای با شهرداری، صدا و سیما، روابط عمومی سپاه و سایر دستگاه‌های فرهنگی استان صورت گرفته است تا در حوزه فضاسازی شهری، برگزاری نشست‌های تبیینی، جهاد تبیین و تولید محتوای فرهنگی اقدامات مؤثری انجام شود.

واحدپور گفت: بسیج اساتید تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان دانشگاهی، در حل مسائل استان و کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد و در کنار آن زمینه ارتقای علمی و فرهنگی جامعه دانشگاهی را فراهم کند.

رئیس بسیج اساتید استان زنجان ادامه داد: در طول سال تیزرهای فرهنگی، پوسترها، بنرها و تولیدات رسانه‌ای متعددی متناسب با مناسبت‌های مختلف تهیه و منتشر می‌شود و تلاش داریم با استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان فرهنگی، پیام‌های اثرگذار و متناسب با نیاز جامعه تولید کنیم.

واحدپور با اشاره به ضرورت به‌روزرسانی دانش اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها گفت: دانشگاه‌ها و بسیج اساتید به‌صورت مستمر دوره‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های توانمندسازی برای اعضای هیئت علمی برگزار می‌کنند تا اساتید بتوانند همگام با تحولات علمی و فناوری حرکت کنند.

وی با بیان اینکه جذب سالانه اعضای هیئت علمی جدید به پویایی فضای علمی دانشگاه‌ها کمک می‌کند، افزود: ورود نیروهای جوان و آشنا به فناوری‌های روز موجب شده است ظرفیت علمی دانشگاه‌ها در حوزه‌های نوظهور افزایش یابد.

رئیس بسیج اساتید استان زنجان با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی در آینده آموزش و پژوهش تصریح کرد: طی سال‌های اخیر نشست‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های متعددی در حوزه هوش مصنوعی برگزار شده است تا اساتید با ظرفیت‌های این فناوری آشنا شوند و بتوانند از آن در آموزش، پژوهش، تولید علم و فعالیت‌های علمی بهره بگیرند.

وی ادامه داد: البته به دلیل تفاوت‌های سنی میان بخشی از اساتید و دانشجویان، فاصله نسلی در برخی حوزه‌ها وجود دارد اما تلاش می‌شود این فاصله از طریق گفت‌وگو، ارتباط مؤثر، تعامل مستمر و استفاده از ظرفیت نسل جوان کاهش پیدا کند.

واحدپور در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت‌های پژوهشی بسیج اساتید اشاره کرد و گفت: معاونت پژوهشی بسیج اساتید نقش واسطه و تسهیل‌گر میان دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگران دانشگاهی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند نیازهای پژوهشی دستگاه‌ها را به ظرفیت علمی دانشگاه‌ها متصل کند.

وی افزود: در این راستا همکاری‌های متعددی با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف کشور از جمله وزارت دفاع و سایر مجموعه‌های نیازمند خدمات پژوهشی انجام شده است.

رئیس بسیج اساتید استان زنجان خاطرنشان کرد: بخشی از این ارتباطات به انعقاد قراردادهای پژوهشی، اجرای طرح‌های تحقیقاتی و شکل‌گیری همکاری‌های علمی مشترک منجر شده و این روند همچنان در حال توسعه است.

زنجان در حوزه پژوهش ظرفیت‌های فراوانی برای رشد دارد

واحدپور با ارزیابی وضعیت پژوهش در استان زنجان اظهار کرد: خوشبختانه استان زنجان در جذب برخی پروژه‌های پژوهشی و استفاده از ظرفیت دانشگاهیان عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی افزود: با وجود این، در مقایسه با برخی استان‌های پیشرو همچون همدان و آذربایجان شرقی همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای رشد و توسعه وجود دارد و باید از توان علمی دانشگاه‌ها بیش از گذشته بهره گرفت.

رئیس بسیج اساتید استان زنجان تصریح کرد: در عین حال وضعیت استان زنجان در حوزه پژوهش نسبت به برخی استان‌های همجوار از جمله کردستان، اردبیل و آذربایجان غربی مطلوب ارزیابی می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت‌های مناسب علمی و دانشگاهی استان است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره شهید چمران گفت: این جشنواره به‌صورت دوسالانه و با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از پژوهشگران و اساتید برتر برگزار می‌شود.

واحدپور افزود: مرحله استانی جشنواره شهید چمران در آذرماه سال گذشته برگزار شد و تعدادی از اساتید استان زنجان پس از ارزیابی آثار و فعالیت‌های علمی خود موفق شدند به مرحله ملی این جشنواره راه پیدا کنند.