مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوا امروز و امشب بین یک تا ۲ درجه افزایش دارد، اظهار کرد: در هفته پیش رو به ویژه روز شنبه ۳۰ خرداد افزایش نسبی دما را انتظار داریم.

به گفته وی، به دلیل تقویت و ماندگاری الگوهای گرم تابستانی تا روز سه‌شنبه دوم تیرماه در سراسر استان روند افزایش نسبی بین سه تا پنج درجه سلسیوس ادامه خواهد داشت.

کارشناس مسئول اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه کاشان با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است، ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

معتمدی اضافه کرد: آسمان استان طی پنج روز آینده، صاف تا کمی ابری در ساعات بعد از ظهر گاهی با وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: احتمال خیزش گرد و خاک در برخی مناطق استان طی امروز و فردا وجود دارد.

به گزارش مهر، شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان امروز پنجشنبه ۲۸ خردادماه با میانگین ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول (سالم) ثبت شد.