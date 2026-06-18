به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین داده‌های مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان نشان می‌دهد اختلاف دمایی قابل توجهی میان مناطق مختلف استان حاکم است؛ به‌طوری‌که علی‌آبادکتول با حداقل دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد و اینچه‌برون با حداکثر دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد، به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط گلستان در شبانه‌روز گذشته ثبت شدند.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای پارک ملی گلستان نیز به ۱۴ درجه سانتی‌گراد رسید که پایین‌ترین دمای ثبت‌شده در سطح استان بوده است. همچنین دمای حداقل گرگان صبح امروز ۱۹ درجه سانتی‌گراد گزارش شد.

داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد حداقل دمای صبحگاهی در شهرستان‌های آق‌قلا و گنبدکاووس ۱۹ درجه، کلاله و هاشم‌آباد ۲۰ درجه، بندرگز، بندرترکمن، مراوه‌تپه و اینچه‌برون ۲۱ درجه و مینودشت ۲۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.

بررسی نقشه‌های دمایی استان نیز بیانگر تداوم هوای نسبتاً گرم در مناطق شمالی و شرقی گلستان و شرایط معتدل‌تر در نواحی مرتفع و جنگلی استان است.