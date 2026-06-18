سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب گلپایگان و گوگد اظهار کرد: برای اجرای طرح «ایجاد تأسیسات فاضلاب گلپایگان و گوگد» اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است.

وی افزود: از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت آب و فاضلاب کشور اختصاص می‌یابد تا برای احداث و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرستان گلپایگان و گوگد هزینه شود.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه زیربنایی گفت: بهره‌برداری از تصفیه‌خانه فاضلاب گلپایگان نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های بهداشتی، حفاظت از منابع آبی و محیط زیست منطقه و همچنین توسعه زیرساخت‌های شهری خواهد داشت.