سید مسعود خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویب طرح ایجاد تأسیسات فاضلاب گلپایگان و گوگد اظهار کرد: برای اجرای طرح «ایجاد تأسیسات فاضلاب گلپایگان و گوگد» اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال به تصویب رسیده است.
وی افزود: از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت آب و فاضلاب کشور اختصاص مییابد تا برای احداث و تکمیل تصفیهخانه فاضلاب شهرستان گلپایگان و گوگد هزینه شود.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت اجرای این پروژه زیربنایی گفت: بهرهبرداری از تصفیهخانه فاضلاب گلپایگان نقش مهمی در ارتقای شاخصهای بهداشتی، حفاظت از منابع آبی و محیط زیست منطقه و همچنین توسعه زیرساختهای شهری خواهد داشت.
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