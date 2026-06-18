پلیس هرمزگان محموله۱۷ میلیاردی لوازم آرایشی و بهداشتی را قاچاق کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی‌اکبر مرادی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه «حسن‌لنگی» شهرستان بندرعباس با انجام اقدامات اطلاعاتی، از فعالیت تعدادی قایق در زمینه قاچاق و انتقال محموله‌های غیرمجاز از جزیره قشم به سواحل بندرعباس مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در ادامه، مأموران با تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و پس از حضور در ساحل، تعدادی قایق را حین تخلیه بار مشاهده کردند که با نزدیک شدن مأموران، قاچاقچیان با استفاده از قایق از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرعباس تصریح کرد: در بازرسی از محل، ۴۱۴ دستگاه سشوار و اتوی مو، ۷۴۴ عدد انواع کرم آرایشی و عطر و ۲ هزار و ۵۰۰ عدد کلیپس موی خارجی قاچاق کشف و ضبط شد.

سرهنگ مرادی با اشاره به برآورد کارشناسان امنیت اقتصادی، ارزش ریالی این اقلام قاچاق را ۱۷ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شد.وی در پایان تأکید کرد: شناسایی و دستگیری عاملان این قاچاق در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد.