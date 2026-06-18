تلویزیون پاکستان: سفر شهباز شریف به سوئیس لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلویزیون پاکستان گزارش داد، سفر شهباز شریف نخست وزیر این کشور به سوئیس لغو شده است. پیشتر دولت سوئیس از نشست نمایندگان آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای برگزاری مذاکرات اولیه پس از امضای یادداشت توافق بین تهران و واشنگتن خبر داده بود.

در این گزارش اشاره ای به دلیل لغو سفر نخست وزیر پاکستان نشده است.

در ادامه این گزارش آمده است، مذاکرات فنی میان ایران و آمریکا به صورت جداگانه آغاز خواهد شد.

رسانه های پاکستانی نیز اعلام کردند که معاون وزیر خارجه این کشور در سوئیس حاضر خواهد شد.

المیادین نیز به نقل از دفتر نخست‌وزیر پاکستان گزارش داد علت عدم سفر وی به سوئیس این است که یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا، امضا شده است؛ زیرا وی برای حضور در این مراسم، قصد انجام این سفر را داشته است.