به گزارش خبرگزاری مهر، بلافاصله پس از امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن، پاکستانی‌ها به خرید فوری ارز ایران روی آورده اند.

بر این اساس، ۲ تریلیون ریال ایران در ۴ روز خریداری شد.

تنها در ۴ روز پس از توافق میان ایران و آمریکا، ۲ تریلیون ریال ایران در سراسر پاکستان خریداری شده است، در حالی که تقاضا برای ریال ایران و قیمت آن همچنان رو به افزایش است.

مالک بوستان، رئیس انجمن شرکت‌های صرافی پاکستان در این خصوص گفت که در اولین روز پس از توافق ایران و آمریکا، ریال ایران به ارزش ۴۰ میلیارد روپیه خریداری شده است.