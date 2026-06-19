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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند

پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند

پاکستانی‌ها به سرعت در حال خرید ارز ایران هستند؛ ۲ تریلیون ریال ایران تنها در ۴ روز پس از امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن از سوی مردم پاکستان خریداری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلافاصله پس از امضای تفاهم میان تهران و واشنگتن، پاکستانی‌ها به خرید فوری ارز ایران روی آورده اند.

بر این اساس، ۲ تریلیون ریال ایران در ۴ روز خریداری شد.

تنها در ۴ روز پس از توافق میان ایران و آمریکا، ۲ تریلیون ریال ایران در سراسر پاکستان خریداری شده است، در حالی که تقاضا برای ریال ایران و قیمت آن همچنان رو به افزایش است.

مالک بوستان، رئیس انجمن شرکت‌های صرافی پاکستان در این خصوص گفت که در اولین روز پس از توافق ایران و آمریکا، ریال ایران به ارزش ۴۰ میلیارد روپیه خریداری شده است.

کد مطلب 6864920

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