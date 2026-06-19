به گزارش خبرنگار مهر هیئت «متوسلین حضرت زینب(س)» در محله حصارک بالای کرج، مصداق بارز همین روحیه جهادی است؛ مجموعهای که با محوریت بانوانِ فعال محله، سالهاست فراتر از یک فضای مذهبی، به یک کانون اجتماعی و حمایتی تبدیل شده است.
از «کار نشد ندارد» تا بنای یک زینبیه
این هیئت که در خیابان دهقان و در همسایگی مسجد جامع زینبیه واقع شده، تنها یک نام نیست؛ بلکه حاصل همت زنانی است که از هیچ، همه چیز ساختند. کبری کمالزارع، بانی و رئیس هیئت، با جمله معروف «کار نشد ندارد، نان نشد را بردارید»، روحیهبخش اعضا بوده است. روزهای نخست، حتی مکان ثابتی نداشتند و در فضای محدود آقایان برنامه برگزار میکردند؛ اما با جمعآوری کمکهای مردمی، صاحب زمین و ساختمان شدند. جالب اینجاست که کلنگزنی این مکان با سالروز ولادت حضرت زینب (س) همزمان شد و نام «زینبیه» را بر پیشانی خود نشاند. این ساختمان که در سال ۱۳۷۵ در یک زیرزمین نیمهکاره متولد شد، حالا با همت خیرین به مجموعهای چندطبقه و پویا بدل شده است.
وقتی عطر سمنو، چراغهای هیئت را روشن نگه میدارد
یکی از نکات تحسینبرانگیز این مجموعه، خودکفایی در تأمین هزینههاست. پخت سمنو، رسمی است که سه دهه در این هیئت ریشه دوانده؛ بانوان داوطلبانه آستین همت بالا میزنند تا با عواید فروش آن، چرخهای فرهنگی و خیریه زینبیه را بچرخانند. به گفته کمالزارع، این هیئت در بحرانیترین روزها، از کرونا گرفته تا دیگر شرایط سخت، هرگز تعطیل نشد.
زینبیه؛ پناهگاهی برای خانوادههای کمبرخوردار
امروز حدود ۱۵۰ خانوار تحت حمایت این مجموعه قرار دارند و مرکز نیکوکاری «حضرت ابوالفضل(ع)» با همکاری کمیته امداد، بازوی توانمند دیگری در این زینبیه است. برنامههای حمایتی اینجا تنها به بستههای معیشتی ختم نمیشود؛ تلاش برای راهاندازی کارگاه خیاطی و ترویج معارف دینی در قالب فعالیتهای حوزه علمیه، نشان از نگاه جامع این بانوان دارد. البته موانع اداری در صدور مجوز ساخت برای حوزه علمیه، تنها دغدغهای است که امیدوارند با حمایت شهرداری مرتفع شود.
ازدواج ساده و قرضالحسنه؛ نسخه عملی برای گرهگشایی
زینبیه محفلی برای زندگی است؛ از پرداخت وامهای قرضالحسنه برای تأمین لوازم ضروری جهیزیه گرفته تا برگزاری مراسمهای ازدواج ساده و مذهبی. کمالزارع تأکید میکند که هدف اصلی، تسهیل مسیر زندگی برای زوجهای جوانی است که با وجود نیت پاک، توان مالی کافی برای شروع زندگی ندارند.
نسل نو در میدان؛ هیئت دخترانه زینبیه
اما ستونهای آینده این مجموعه، در حضور پرشور کودکان و نوجوانان دیده میشود. در دهه نخست محرم امسال، از ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۲ شب، زینبیه میزبان برنامههای متنوعی است که بخشی از آن به دختران نوجوان اختصاص دارد. اعظم طالقانی، از سخنرانان باسابقه زینبیه، معتقد است روشهای محبتآمیز، کلید جذب نسل جدید است. حالا «هیئت دخترانه زینبیه» به صورت مستقل مدیریت میشود؛ جایی که دختران، خودِ مجری، مداح و فعالان رسانهای هستند و در بستر هنر، سرود و تئاتر، هویت مذهبی خود را میسازند.
زینبیه در حصارک بالا کرج، امروز نه فقط یک هیئت، که الگویی زنده از «مردمسالاری دینی» است؛ جایی که زنان ثابت کردند اگر نیت خالص باشد، «نشد» معنایی ندارد.
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