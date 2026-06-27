به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری در نشست قرارگاه رسیدگی به محلات کمبرخوردار گرگان با تبریک هفته قوه قضائیه، از همراهی دستگاه قضائی در پیگیری مشکلات محلات قدردانی کرد و گفت: بر اساس اطلس محلات، گرگان دارای ۱۰۹ محله است که از این تعداد، ۲۱ محله به عنوان مناطق کمبرخوردار شناسایی شدهاند و سه محله نیز به دلیل شرایط خاص، در اولویت رسیدگی قرار دارند.
وی با بیان اینکه برگزاری میزهای خدمت قضائی نقش مؤثری در شناسایی و رفع مشکلات محلات داشته است، افزود: پیش از برگزاری این نشستها، تیمهای مشترک دستگاه قضائی، شهرداری و سایر دستگاههای اجرایی مسائل هر محله را بررسی و اولویتبندی میکنند تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت اجرا داشته باشد.
شهردار گرگان ادامه داد: اجرای پروژه هدایت و جمعآوری آبهای سطحی در محله ابراهیمآباد، بازگشایی برخی معابر، توسعه فضاهای ورزشی، احداث سرای محله، بهسازی سالن قلعهحسن، اجرای پارک کیانشهر و پیشرفت پروژه بازگشایی محور ۴۵ متری از جمله اقدامات انجامشده در نتیجه پیگیریهای مشترک دستگاه قضائی و مدیریت شهری بوده است.
طاهری تأکید کرد: شهرداری گرگان با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، مشکلات محلات کمبرخوردار را به صورت مستمر رصد میکند و تلاش دارد با برنامهریزی و اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی، بخشی از مطالبات ساکنان این مناطق را برطرف کند.
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