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۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۸

شهردار گرگان: سه محله کم‌برخوردار شهر در اولویت رسیدگی قرار دارند

شهردار گرگان: سه محله کم‌برخوردار شهر در اولویت رسیدگی قرار دارند

گرگان-شهردار گرگان با اشاره به شناسایی ۲۱ محله کم‌برخوردار در این شهر گفت: از این تعداد، سه محله به دلیل شرایط ویژه در اولویت اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید طاهری در نشست قرارگاه رسیدگی به محلات کم‌برخوردار گرگان با تبریک هفته قوه قضائیه، از همراهی دستگاه قضائی در پیگیری مشکلات محلات قدردانی کرد و گفت: بر اساس اطلس محلات، گرگان دارای ۱۰۹ محله است که از این تعداد، ۲۱ محله به عنوان مناطق کم‌برخوردار شناسایی شده‌اند و سه محله نیز به دلیل شرایط خاص، در اولویت رسیدگی قرار دارند.

وی با بیان اینکه برگزاری میزهای خدمت قضائی نقش مؤثری در شناسایی و رفع مشکلات محلات داشته است، افزود: پیش از برگزاری این نشست‌ها، تیم‌های مشترک دستگاه قضائی، شهرداری و سایر دستگاه‌های اجرایی مسائل هر محله را بررسی و اولویت‌بندی می‌کنند تا تصمیمات اتخاذشده قابلیت اجرا داشته باشد.

شهردار گرگان ادامه داد: اجرای پروژه هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی در محله ابراهیم‌آباد، بازگشایی برخی معابر، توسعه فضاهای ورزشی، احداث سرای محله، بهسازی سالن قلعه‌حسن، اجرای پارک کیانشهر و پیشرفت پروژه بازگشایی محور ۴۵ متری از جمله اقدامات انجام‌شده در نتیجه پیگیری‌های مشترک دستگاه قضائی و مدیریت شهری بوده است.

طاهری تأکید کرد: شهرداری گرگان با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی، مشکلات محلات کم‌برخوردار را به صورت مستمر رصد می‌کند و تلاش دارد با برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی، بخشی از مطالبات ساکنان این مناطق را برطرف کند.

کد مطلب 6871753

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