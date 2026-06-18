خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ مردم چهارمحال و بختیاری در دهه اول محرم همدل و همراه با مردم دیگر نقاط ایران اسلامی سوگوار شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران و اهل بیت حضرت هستند و تدارک گستردهای برای بزرگداشت این دهه در نظر گرفتهاند که در ادامه برخی از مهمترین برنامههای دهه محرم در چهارمحال و بختیاری مرور شده است.
نوای «یا علی اصغر» در ۱۰۰ همایش شیرخوارگان حسینی
مراسم شیرخوارگان حسینی (ع) همچون سالهای گذشته در اولین جمعه ماه محرم در استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود و امسال این همایش در ۱۰۰ نقطه استان پیشبینی شده است.
مراسم محوری شیرخوارگان حسینی در شهرکرد از ساعت ۸:۳۰ در مصلی امام خمینی (ره) شهرکرد برپا میشود و همزمان، مهدیهها، مساجد، حسینیهها و مصلیهای سراسر استان نیز صحنه برپایی این محفل معنوی خواهد بود.
مراسم امسال با توجه به شهادت جمعی از کودکان کشورمان در حملات دشمن آمریکایی صهیونی و داغی که مادران شهدای کوچکمان دارند، محافل شیرخوارگان با بزرگداشت و یاد این شهدا همراه است که راه شهید شیرخواره پشت کربلا را تداوم بخشیدند.
خیل عظیم مادران که به همراه کودکان و شیرخواران خود در این مراسم شرکت میکنند، فرزندشان را به یاد طفل شش ماهه حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نذر یاری ولی فقیه و امام زمان (عج) خواهند کرد.
سوگواره «احلی من العسل» با حضور دانشآموزان عاشورایی
چهاردهمین سوگواره سراسری «احلی من العسل» به یاد و نام حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام همزمان با سراسر کشور در مناطق ۱۷گانه آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود و در همین راستا، فراخوان یک پویش دانشآموزی فرهنگی هنری نیز در استان منتشر شد.
گردهمایی متمرکز دانشآموزان استان در قالب دستهها و هیئتهای دانشآموزی است که روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ مصادف با ششم محرم، در سراسر استان برپا خواهد شد.
برای شرکت در پویش دانشآموزی احلی من العسل، دانشآموزان علاقهمند از ۳۱ خرداد تا ۱۳ مردادماه مصادف با اربعین حسینی فرصت دارند آثار خود را از طریق سامانه fs.kermanedu.ir ارسال کنند.
محورهای این رویداد شامل چهار بخش ادبی، هنری، عکاسی و آوایی است که پیشبینی شده دانشآموزان استان همچون سالهای گذشته هم حضوری پرشور در این رویداد معنوی در شهرهای مختلف داشته باشند و هم آثار فاخری را به دبیرخانه سوگواره ارسال کنند.
سوگواره بصیرت عاشورایی؛ فعالیت ۱۸ مبلغ در بقاع متبرکه استان
طرح سراسری «سوگواره بصیرت عاشورایی» در دهه محرم در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان آغاز شده و تا ۱۲ محرم ادامه دارد.
برپایی خیمههای معرفت از جمله برنامههای این طرح است و طبق اعلام ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان امسال، ۱۸ مبلغ روحانی از قم برای پاسخگویی در خیمههای معرفت همکاری دارند و به سئوالات شرعی، مشاوره خانواده و کودک، عفاف و حجاب مراجعه کنندگان پاسخ میدهند.
تجمع بزرگ لبیک یا حسین، سوگواری شیرخوارگان حسینی و ویژه برنامه نوجوانان حسینی احلی من العسل، همایش رهروان زینبی، برنامه ویژه سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و شام غریبان امام حسین (ع) از جمله دیگر برنامههای سوگواره بصیرت عاشورایی در آستان مقدس امامزادگان است.
برپایی سوگواره «نماز عاشورایی» در چهارمحال و بختیاری
با آغاز محرم، سوگواره «نماز عاشورایی؛ از ظهر عاشورا تا طلوع ظهور» در چهارمحال و بختیاری آغاز شده و تا پایان ماه صفر ادامه دارد.
این سوگواره عاشورایی در سه گروه سنی کودکان هفت تا ۱۲، نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ و جوانان ۱۹ تا ۳۵ سال برگزار و به ۲۰ نفر از برگزیدگان جوایز ارزنده اهدا خواهد شد و آثار برتر در سطح گسترده در فضای مجازی منتشر میشود.
سوگواره نماز عاشورایی در بخش مسابقهای در چهار محور ادبی، هنری، رسانهای و پژوهشی برگزار میشود که بخش ادبی شامل شعر، دلنوشته، داستان کوتاه و خاطره و بخش هنری شامل نقاشی، خوشنویسی، طراحی پوستر و تصویرسازی است.
همچنین بخش رسانهای سوگواره شامل کلیپ کوتاه، پادکست، موسنگرافی و تولید محتوای فضای مجازی و بخش پژوهشی شامل مقاله، تحقیق و ایدههای نو در ترویج نماز است.
نماز ظهر عاشورا، نقش نماز در قیام امام حسین (ع)، شهدای نماز و عاشورا، نماز، ایثار، مقاومت، اربعین حسینی، تجلیگاه نماز، نوجوان عاشورایی و نماز، خانواده عاشورایی و فرهنگ نماز، اننظار، مهدویت و نماز از موضوعات سوگواره این عاشورایی است.
این برنامه توسط ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری، همکاری بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) و ادارهکل امور مالیاتی استان برگزار میشود که علاقهمندان تا ۲۶ مردادماه فرصت دارند آثار خود را در پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۴۰۸۶۷۲۵۰ ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به ستادهای اقامه نماز در شهرستانها و مرکز استان مراجعه کنند.
فعالیت خیمهگاه عاشورایی اقوام و اصحاب فرهنگ و هنر استان
خیمهگاه عاشورایی اقوام و اصحاب فرهنگ و هنر چهارمحال و بختیاری ویژه دهه نخست محرم در مجتمع غدیر شهرکرد برپا شد و فعالیت آن تا سوم تیر همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۱۹:۳۰ ادامه دارد.
اجرای برنامههای کودک و نوجوان با اجرای حجتالاسلام والمسلمین محمد آقابابایی، متخصص حوزه کودک و نوجوان از برنامههای این خیمهگاه است.
اجرای تعزیهخوانهای برتر استان با حضور گروه تعزیهخوانی حضرت سیدالشهدا (ع) سامان، اجرای تعزیه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام و اجرای دمام زنی و مداحی از مهمترین برنامههای خیمهگاه اهالی هنر و فرهنگ استان در این دهه است.
همچنین مداحی کودکان و نوجوانان، آموزش مداحی ویژه کودکان و نوجوانان، حسینیه کودک و نوجوان، حضور هنرمندان خطاطی و برپایی مسابقه و اهدای جایزه از دیگر برنامههای این خیمهگاه اعلام شده است.
برپایی مراسم شام غریبان شهدای کربلا در شام عاشورا
امسال هم مراسم شام غریبان شهدای کربلا در شام عاشورای حسینی (ع) همزمان با سراسر کشور در شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود.
آیین سنتی شام غریبان اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش چندین قرن است که در ایران اسلامی با حضور خیل عظیم عزاداران عاشورا برپا میشود و مردم سوگوار با روشن کردن شمع و عزاداری در هیئات و دستهجات، در خیابانها و محلات، مساجد و امامزادگان، با اسیران کربلا همنوایی کرده و در سوگ شهادت سید و سالار شهیدان و یاران صدیقشان عزاداری میکنند.
در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال و بختیاری همچون سالهای گذشته اجتماع عظیم هیئات و مردم عزادار این شهر شامگاه عاشورا مقابل امامزادگان دو معصوم(س) شهرکرد برگزار خواهد شد.
در این مراسم معنوی عزاداران حسینی و دوستداران خاندان «اهل بیت (ع)» با خاموش کردن چراغها و روشن کردن شمعها بر غربت سرور و سالار شهیدان و بر مصیبت شهیدان، با اسیران دشت کربلا همنوا میشوند و اشک ماتم میریزند.
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