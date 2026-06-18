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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

آزادی ۵ زندانی جرایم غیرعمد با تاسی از فرهنگ عاشورایی در آبادان

آزادی ۵ زندانی جرایم غیرعمد با تاسی از فرهنگ عاشورایی در آبادان

آبادان - رئیس دادگستری آبادان گفت: همزمان با ایام سوگواری سید و سالار شهیدان و با تاسی از فرهنگ عاشورایی، پنج زندانی جرایم غیرعمد از زندان این شهرستان آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل مزرعه عصر امروز پنجشنبه در حاشیه آیین معنوی ملت حسینی، خیمه‌گاه آزادی که با حضور جمعی از مسئولان قضایی و اجرایی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضایی با بهره‌گیری از فرصت‌های معنوی و ظرفیت خیرین، همواره تلاش دارد تا در راستای سیاست‌های کلان کاهش جمعیت کیفری، زمینه بازگشت مددجویان جرایم غیرعمد به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کند.

وی افزود: در این مراسم که با حضور امام جمعه شهرستان، دادستان‌های آبادان و خرمشهر و مدیرکل زندان‌های استان خوزستان برگزار شد، با مساعدت خیرین و نیکوکاران، پنج زندانی معسر از بند رهایی یافتند که این اقدام نمادی از تبلور فرهنگ ایثار و نوع‌دوستی در جامعه است.

رئیس دادگستری آبادان در ادامه به اقدامات حمایتی دستگاه قضا در کنار آزادسازی زندانیان اشاره کرد و گفت: یکی از اولویت‌های مهم ما در کنار رویکردهای قضایی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و مددجویان است؛ در همین راستا، تعداد ۱۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند شناسایی‌شده توزیع شد تا بخشی از مشکلات معیشتی این عزیزان مرتفع گردد.

مزرعه بیان کرد: پیوند میان فرهنگ سوگواری و فعالیت‌های خیرخواهانه اجتماعی، یکی از راهکارهای موثر در کاهش آسیب‌های اجتماعی است و دستگاه قضایی مصمم است تا با تداوم این‌گونه پویش‌ها در مناسبت‌های مختلف، روحیه همبستگی و دستگیری از نیازمندان را بیش از پیش در سطح شهرستان نهادینه کند.

کد مطلب 6864290

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